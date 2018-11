A una victòria d’assegurar-se el primer lloc del grup

El Barça, ja classificat matemàticament per als vuitens de final de la Champions, buscarà a Eindhoven (21 h, Movistar Liga de Campeones) una victòria que també li garanteixi acabar com a primer de grup. Els blaugranes, però, hauran de remar amb força per sobreposar-se a les set baixes de l’equip. Algunes d’elles, com les de Luis Suárez, Arthur Melo o Sergi Roberto, especialment sensibles, ja que es tracta de jugadors titulars a l’onze de Valverde.

Per més que el PSV sigui cuer de grup i que al Camp Nou caigués per 4 a 0, al Barça no li espera un partit fàcil, ja que el rival holandès esgotarà les últimes opcions de passar ronda o, com a mínim, d’aspirar a quedar tercer i ocupar la plaça d’Europa League. “Respectem molt el PSV. A la seva lliga porta una trajectòria impressionant: ha guanyat tots els partits. És un equip reconeixible i ben conjuntat”, destacava Valverde.

L’entrenador, que va haver de completar la convocatòria amb sis jugadors del filial -tres dels quals quedaran descartats abans del partit-, no va donar gaires pistes sobre l’onze titular, tot i que va avançar que donaria la responsabilitat als futbolistes del primer equip. “Això és la Champions i l’objectiu és guanyar per ser primers. És veritat que han vingut jugadors joves, però no farem experiments”, advertia el Txingurri, que recupera Coutinho i Rakitic, futbolistes que dilluns van rebre l’alta mèdica.

La plaga de lesions

“No és casualitat que hi hagi tantes lesions. Hem tingut problemes amb jugadors que han anat amb les seves seleccions i estem pagant el preu d’aquesta sobrecàrrega”, reconeixia l’entrenador abans del partit contra el PSV. Per aquesta raó, Valverde apostarà pel millor equip possible a Eindhoven per sentenciar el primer lloc de grup i gaudir així d’un partit comodí contra el Tottenham, en què podria donar descans als futbolistes més carregats de minuts.

Amb el dubte de si la parella de Piqué a l’eix de la defensa serà Umtiti o Lenglet, la previsió és que Coutinho torni a un onze en què també podria entrar Rakitic, tot i que en el cas del croat l’entrenador demanava prudència. S’hi espera, això sí, la presència d’Ousmane Dembélé, castigat públicament per les seves constants faltes de disciplina, però redimit al Wanda Metropolitano en anotar el gol de l’empat. “Esperem que el gol l’ajudi. És capaç de revolucionar els partits i jo crec molt en aquest tipus de jugadors”, el defensava ahir l’entrenador.

Ara bé, els problemes no els té en la zona de construcció sinó en la defensa, el gran taló d’Aquil·les del Barça aquesta temporada, sobretot a la Lliga, on ha encaixat 19 gols en 13 partits. Valverde, que reconeixia que l’equip estava rebent “massa gols”, apel·lava a la versió europea del seu Barça, que tan sols ha rebut tres dianes en quatre partits. “Estem concedint poc i generant molt”.

Els blaugranes saben que guanyant ja seran primers de grup matemàticament, i que també poden garantir-se el liderat si a l’altre partit del grup el Tottenham i l’Inter empaten. El Txingurri, però, insistia en la voluntat de “guanyar el PSV i no especular” amb el que passi al partit de Wembley.