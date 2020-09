Apren-ho tot sobre els bolets amb l’ARA

Entrats a la tardor, amb les primeres pluges i els primers freds, molts boletaires ja han sortit al bosc a buscar els primers bolets. Per a tots aquells que volen iniciar-se en aquest fascinant món que ens acosta a la natura, l’ARA ofereix a partir del 30 de setembre i fins al 7 d’octubre una promoció de tres llibres.

El primer és Primera guia del boletaire, de Ramon Pascual i Lluvià, que es pot aconseguir per 12,80 euros. Es tracta d’una guia adreçada particularment al boletaire il·lusionat que comença a caminar per l’apassionant món dels bolets. Aquesta guia innovadora està pensada “per poder fer collites més bones i variades, sense córrer riscos innecessaris i gaudir cada cop més d’aquesta magnífica afició".

El segons llibre que podeu aconseguir és Els bolets. Conèixer la natura amb Jaume Sañé. Amb aquesta obra podreu entrar al món dels bolets tocant de peus a terra, fixant-vos en la seva identificació, els seus valors culinaris i les seves curiositats. Hi ha una tria dels bolets més apreciats a la cuina, els més tòxics, els més curiosos, els més bonics… per 15,50 euros.

I l’últim llibre que podeu aconseguir és 100 bolets fàcilment identificables, de Jaume Sañé. En aquest llibre s’explica que hi ha bolets comestibles i molt apreciats, d’altres que són tòxics o al·lucinògens, i alguns fins i tot que poden provocar la mort. En aquest llibre us proposem entrar al món dels bolets pel principi, a partir de cent espècies ben escollides entre uns quants milers. Són els bolets que hauria de reconèixer qualsevol aprenent. El podreu aconseguir per 9,90 euros.

Per adquirir la promoció només heu de presentar al quiosc el cupó situat a la part inferior de la contraportada del diari entre el 30 de setembre i el 7 d’octubre. També estaran disponibles online en aquest enllaç.