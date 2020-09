Un 080 Barcelona Fashion virtual i cinematogràfic

La pandèmia ens ha deixat sense l’emoció del tacte i el contacte, però ha sigut més benigna amb les emocions transmeses per les imatges, o això és el que espera el 080 Barcelona Fashion. La passarel·la catalana enceta avui una nova edició que durarà fins al 17 de setembre i que per imperatius sanitaris serà 100% virtual i digital. L’organització confia en el poder de seducció del llenguatge cinematogràfic de les desfilades enregistrades per suplir el buit que deixa la impossibilitat de fer-les presencials.

Davant la disjuntiva de seguir endavant o no amb l’edició d’aquest any després d’un primer ajornament -s’havia de celebrar al juny-, la direcció de l’esdeveniment va decidir arremangar-se i buscar alternatives. “Vam seguir endavant perquè ara, més que mai, farà falta projectar la moda i unes marques que ja no s’havien recuperat de la crisi del 2010”, explica Marta Coca, directora del 080 Barcelona Fashion. L’aposta per una edició íntegrament digital -“ni els pressupostos ni els timings permetrien fer format híbrid”, argumenta Coca- ha obligat a treballar amb rapidesa i sortejant mancances de coneixement. “La corba d’aprenentatge del món digital és dura i s’havia de fer ràpida”, reconeix la directora.

Canvi de paradigma

Aquesta edició, que s’ha enregistrat als pavellons del recinte modernista de Sant Pau, comptarà amb la participació de 21 dissenyadors i marques de moda que presentaran en diferents fashion show films gravats en diversos escenaris exteriors i interiors del recinte. El públic que es connecti a la web del 080 Barcelona Fashion descobrirà les col·leccions per a la primavera-tardor del 2021 de creadors i firmes consolidades com Txell Miras, Menchén Tomás o Sita Murt, però també dissenyadors debutants a la passarel·la catalana com Júlia G. Escribà, que utilitza una tecnologia desenvolupada per la NASA per a les seves peces o la firma Onrushw23fh, que aposta pel disseny experimental. No hi haurà, però, representació internacional per una qüestió de prudència sanitària.

Coca explica que el fet que les desfilades siguin enregistrades fa que es busqui l’emoció a través de la realització i l’edició de les imatges. Per això, les filmacions aposten per primers plans i plans detall que traslladin l’espectador al front row. “Hem volgut que fos un projecte tan humà com fos possible, físic i entranyable, i amb molt pocs artificis”, remarca Coca. L’aposta per una narrativa minimalista té un altre objectiu: fer lluir l’entorn i les propostes dels dissenyadors i, d’aquesta manera, projectar el patrimoni i la moda catalana. Des de la direcció del 080 s’argumenta que una edició digital obre les portes a arribar a un públic internacional que podrà descobrir les marques i els creadors catalans sense moure’s de casa. Amb l’objectiu de connectar amb mercats internacionals com el llatinoamericà s’han concentrat totes les emissions de les desfilades en horari de tarda.

Els fashion show films seran el contingut principal de l’edició digital del 080, però no l’únic. El canal del 080 també comptarà amb l’apartat Other Voices, una secció amb la qual es vol compartir els coneixements i inquietuds del sector. En aquesta secció es podrà accedir a tres tipus de continguts: els fashion talks, diàlegs informals amb grans personalitats del món de la moda com, per exemple, Margherita Missoni; tech talks, converses sobre innovacions tecnològiques en l’àmbit de la moda, i els business talks, un espai per reflexionar sobre les tendències de negoci sobretot després de la crisi del covid. Una altra secció diferent serà Designers DNA, una sèrie de curtmetratges per descobrir els referents dels creadors i les firmes del 080.

En una edició tan especial com la d’aquest any, l’organització no vol perdre l’oportunitat de reivindicar la feina feta en condicions adverses. Per això, oferiran un behind the scenes en què els espectadors podran descobrir com s’ha fet el procés de càsting o com s’ha treballat cada desfilada.