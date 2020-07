Barraca Vilbor: El turisme rural autòcton del delta de l’Ebre

Entre les meravelles que té Catalunya destaca el fet que en un espai relativament petit hi trobem indrets tan contrastats com els Pirineus, la ciutat de Barcelona o el delta de l’Ebre. A aquest últim hi ha moltes maneres d’acostar-s’hi, però cap de tan genuïna com allotjant-se en una barraca, la construcció típica de la zona, feta de fang i canyes i pintada tota de blanc per combatre el sol intens dels arrossars.

Amb el temps, aquest tipus de construccions han recuperat el valor que van perdre enfront de les construccions modernes i ara ja n’hi ha unes quantes de disponibles per al lloguer turístic. Per exemple, la Barraca Vilbor, situada als afores del poble de Sant Jaume d’Enveja i construïda per David Monllau, un dels últims mestres barraquers de la zona. Des d’allà es pot anar en només 30 minuts de bici a la platja de l’Eucaliptus. Un recorregut molt còmode de fer donada la falta de desnivells a tota la zona. També a la desembocadura de l’Ebre o a les salines situades al final de la platja del Trabucador, a la punta de la Banya.

Aquesta barraca, que té entre els seus grans encants el fet d’estar situada dins del Parc Natural del Delta de l’Ebre, també té totes les comoditats. Com que està disponible tot l’any, té fins i tot una estufa de llenya per als que hi vagin a l’hivern. Disposa de tres habitacions amb capacitat per a sis persones i una sala gran on s’hi fa la vida. A l’extens jardí hi ha un rafal on es poden celebrar els àpats si s’hi va a l’estiu. L’únic contratemps de l’allotjament són els mosquits, contra els quals la casa no ofereix el repel·lent. Amb el lloguer de la barraca, però, sí que inclouen arròs del Delta i també oli d’oliva de la zona, dos essencials per cuinar una gran paella. L’experiència deltaica no serà ni genuïna ni completa sense un bon arròs. Practiquin abans d’anar-hi.