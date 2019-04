Un collaret que controla el son, obre portes i guarda fotos

La tecnologia també pot ser elegant i glamurosa, o almenys això és el que estan començant a considerar nombroses marques de 'wearables', que fins ara tenien una tradicional tendència a una estètica molt esportiva i fins i tot masculinitzada.

L'auge dels dispositius que mesuren paràmetres diaris, com els rellotges intel·ligents, ha dut aparellada la reconversió d'una altra indústria: la de la joieria. Ja són unes quantes les empreses internacionals que s'han decidit a dissenyar braçalets, collarets i arracades amb vessant o prestació tecnològics, i cada cop són més les marques que aposten per fusionar disseny i connectivitat per crear nous complements i accessoris que semblin tan bonics com les joies clàssiques.

El terreny per recórrer sembla enorme, i ja té nom: 'smart jewellery'. És així com la tecnologia ha arribat al món de la joieria. De fet, a l'era dels rellotges intel·ligents, era qüestió de temps que la joiera desenvolupés línies de negoci adreçades a aquell públic, especialment femení, que a més de la brillantor busca la comoditat de les prestacions tecnològiques.

A l'Estat la joieria tecnològica encara és una realitat incipient, però hi ha altres països que ja viuen els beneficis del seu desplegament industrial. Per exemple, l'empresa finlandesa Oura ha dissenyat un anell del mateix nom que té funcions avançades de seguiment del son: és una guia diària per ajudar a “tenir alineades les activitats, els hàbits de son i el ritme circadiari natural”. De fet, es defineix com “el rellotge genètic de 24 hores que regula les funcions del cos humà”. L'empresa ha desenvolupat un anell que fa un seguiment del temps de son, així com les seves diferents etapes. També mesura la freqüència cardíaca en repòs durant la nit i té un sensor de temperatura capaç de detectar petites variacions. Aquest anell funciona enllaçat amb una aplicació gratuïta en què es reflecteixen tots aquests paràmetres en forma de gràfics a llarg termini: setmanes, mesos i anys d'estadística personal. El científic d'Oura Hannu Kinnunen assegura que aquest anell és “el futur del seguiment i l'orientació del son”, i explica que aquesta base de dades permet descobrir tendències i patrons per ajudar les persones a entendre's millor a elles mateixes. El preu va dels 314 euros fins als 1.040, i fins i tot hi ha una versió amb diamants.

651x366 Un dels anells intel·ligents / OURA HEALTH Un dels anells intel·ligents / OURA HEALTH

També en els paràmetres de son es basa l'anell Motiv Ring, que inclou dades d'activitat diària, ja que mesura automàticament mètriques diàries com el ritme cardíac, els passos que es fan, les fites d'entrenament i les hores de son. “Motiv Ring t'ajusta els objectius diaris segons el progrés cap a la meta setmanal”, expliquen. En aquesta empresa defensen que mantenir un horari regular per dormir “pot prevenir malalties i millorar les funcions cerebrals”. Asseguren que el Motiv Ring, d'uns 200 dòlars, té un “disseny elegant i subtil”, a més de ser petit, elegant i simple. Des de l'empresa concreten que aquesta joia de titani, disponible en set mides, ofereix una “visió de 360 graus de la salut”, a part d'incloure funcions de seguretat que ajuden a mantenir la identitat en línia “segura i només accessible” per a l'usuari.

També en el terreny de la salut, el penjoll Bellabeat Leaf Urban, amb sis mesos de bateria i amb un cost d'uns 100 dòlars, es defineix per ser un “rastrejador de benestar” que combina la moda amb les prestacions per sincronitzar cos i ànima. Aquest discret penjoll, “bonic per fora i intel·ligent per dins”, també es pot dur com a braçalet o clip, i està fet d'acer inoxidable hipoal·lergen. La joia no té pantalles ni botons, és resistent a l'aigua i rastreja l'activitat diària, el son, l'estrès i la salut reproductiva. Tot això en col·laboració amb una aplicació en què es reflecteixen tots aquests paràmetres.

Pagar i desbloquejar portes

També en format anell però amb prestacions d'una altra mena, el NFC Ring permet als seus usuaris fer pagaments, controlar l'accés i desbloquejar dispositius mòbils, transferir informació i vincular persones. Per exemple, aquest anell permet bloquejar i obrir la porta gràcies al sistema NFC i també compartir informació sobre xarxes wifi, enllaços a imatges, informació de contacte i altres dades que, de manera segura, es poden intercanviar entre telèfons i tauletes. Té un disseny elegant i minimalista, i es pot adquirir per entre 10 i 100 euros: “És el més semblant a tenir una vareta màgica”, expliquen des de la marca.

La marca espanyola Zero Jewels ha nascut especialitzada en joies intel·ligents, i s'ha estrenat al mercat amb la seva primera col·lecció de collarets, Única. Aquesta joia intel·ligent, creada per al públic femení, dona vida als records “més especials”. Aquests collarets estan fets a mà a l'Estat i integren una col·lecció de 12 models diferents banyats en or i també en plata, amb preus que oscil·len entre els 119 i els 200 euros.

651x366 Un collaret de la marca espanyola Zero Jewells / ROLOK STUDIO Un collaret de la marca espanyola Zero Jewells / ROLOK STUDIO

Es tracta del primer llançament de la marca al mercat. Segons explica la seva fundadora, Cristina de la Rosa Nieto, es tracta d'un collaret equipat amb tecnologia NFC que permet emmagatzemar moments “inoblidables” i reviure'ls només acostant-hi el mòbil. Això és possible gràcies al fet que quan s'adquireix la joia s'obté l'enllaç a un codi, i quan s'hi accedeix des d'un dispositiu mòbil es desplega una pàgina per configurar el penjoll i incloure-hi fins a un màxim de deu records, ja siguin fotos, vídeos o àudios. Un cop s'ha fet això i confirmat, només cal acostar-hi el telèfon amb connexió NFC per fer que els records s'activin i comencin a reproduir-se a la pantalla del telèfon sense haver de descarregar cap aplicació. De la Rosa assegura que per crear aquest collaret es va inspirar en una visita a la besàvia dels seus fills, durant la qual es va adonar que per a una persona amb més de 100 anys “el més important són els records de tota una vida”. Les possibilitats són immenses.

Impressió en 3D i disseny en línia

A l'hora d'avaluar l'impacte de la tecnologia en la joieria, l'últim Hong Kong International Jewellery Show ha analitzat amb experts com la nova tecnologia està canviant “diferents aspectes de la indústria de la joieria”, inclosos el disseny, la fabricació, la venda i fins i tot el comerç al detall. Aquesta trobada ha assenyalat algunes de les tendències per a la dècada vinent, i la primera serà l'increment del disseny i fabricació assistits per ordinador, cosa que provocarà una “transformació revolucionària de la indústria de la joieria”. Però això només és una part, ja que també es preveu un gran canvi en els canals de venda. El programari de les aplicacions en línia permet als clients dissenyar a mida les seves pròpies joies i canviar-ne el color, la forma, la pedra i el metall, de manera que el consumidor es pugui convertir en el mateix dissenyador de les seves joies. Així mateix, la impressió en 3D serà una altra de les conseqüències d'aquesta innovació a la indústria, ja que permet reduir els temps de producció, a més d'apujar les cotes de precisió. De vegades sembla que està tot per fer.