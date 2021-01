Mango llança la seva primera col·lecció de roba per a la llar

Que la pandèmia ha convertit casa nostra en un espai on passem moltes més hores ho saben bé les marques, sobretot les de moda i interiorisme, que s'han llançat a fer col·leccions pensades per a tots els que ara passen més hores que mai entre quatre parets. La catalana Mango ha volgut fer un pas més i acaba d'anunciar que llançarà la seva primera col·lecció de casa el pròxim abril. En un comunicat han explicat que la col·lecció inclourà principalment productes tèxtils per al dormitori, la sala i el bany, però a partir de la temporada tardor/hivern 2021 també s'hi afegiran productes per a la cuina i el menjador. Per al llançament hi haurà roba de llit, coixins, mantes, tovalloles i també un selecció de peces còmodes per dormir o estar per casa, cosa que es coneix com a moda comfy i que està triomfant amb la pandèmia.

L'estil mediterrani impregnarà aquesta primera col·lecció, que vol apostar pel disseny contemporani i els colors neutres. A més, segons la marca, volen treballar amb la qualitat i la cura dels detalls en cada producte i asseguren que el 80% de les peces es produiran seguint criteris de proximitat.

Segons Toni Ruiz, CEO de Mango, "els clients demanaven productes per a la llar": "La mateixa comoditat i estil que busquen per vestir-se els volen per a casa seva", assegura Ruiz. Jan Rivera, director creatiu, afegeix que Mango "és una marca amb esperit mediterrani que vol compartir la seva visió i el seu estil de vida amb els seus clients".