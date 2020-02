Satisfyers, Jokers i xarleston, així ens disfressarem aquest Carnaval

Esteu avisats: és possible que durant els propers dies vegeu més d'un Satisfyer de mida humana caminant pel carrer. I és que la disfressa d'aquesta joguina eròtica és una de les peticions que han rebut més algunes de les principals empreses del sector. Com Atucom, una botiga dedicada a la venda i el lloguer de vestits i complements per a arts escèniques, però també un dels llocs de peregrinació habitual en dates com Carnaval i Halloween. Però, tot i la demanda, actualment la disfressa de Satisfyer "només es ven en botigues online", concreta la propietària, Yolanda Martí.

651x366 La disfressa del Satisfyer es ven online / RUTH MARIGOT La disfressa del Satisfyer es ven online / RUTH MARIGOT

Més enllà d'aquesta petició especial, les cases de disfresses tenen algunes pistes de per on anirà la cosa aquest any, i en molts casos les tendències no es diferencien gaire de les de l'any passat. Les disfresses estrella que es van repetint, i segons coincideixen els professionals del sector, són totes les que tenen a veure amb èxits televisius, entre els quals destaca la sèrie La casa de papel amb les seves granotes vermelles i les caretes de Dalí. Però altres xous del panorama televisiu i cinematogràfic també hi tenen cabuda, com l'univers Star Wars, la superheroina Harley Queen o el carismàtic Joker. "Les opcions són tan variades com el mateix client que ens arriba", assegura Estefania Gispert, administradora de la botiga Carnaval a Barcelona.

Meravellosos anys 20

Una altra tendència que els botiguers veuen clara per a aquest any és tot el que està relacionat amb els anys 20 del segle passat. "Abans de cap d'any ja va ser una bogeria", explica la Patro, responsable de la secció de Menkes. Amb més de 65 anys d'història, aquesta botiga situada a la Gran Via de Barcelona s'ha convertit en un dels punts de referència com a creadors de vestuari per a tota mena d'artistes i, esclar, per a tots els amants de les disfresses. I, més enllà dels típics vestits curts de lluentons i delicades plomes al cap de l'època del xarleston, la Patro assegura que també arriba cada vegada amb més força tot el que tingui a veure amb l' steampunk, un subgènere en què la vestimenta s'ambienta en el passat, sobretot en l'època de l'Anglaterra victoriana, però que juga amb elements que provenen de la ciència-ficció i la fantasia. Esclar que després hi ha les peticions més personalitzades, en què la disfressa es confecciona fins al mínim detall. Un exemple bastant demanat serien els personatges de les sèries de manga o animació japonesa.

Per als més petits de la família, és evident que les pel·lícules Disney són el principal reclam a l'hora d'escollir vestuari. Els personatges d' Star Wars i Harry Potter tenen molta tirada, així com les princeses i especialment l'univers Frozen. No és casualitat que a la pel·lícula les germanes Elsa i Anna es canviïn de vestit cada poques escenes: així encara es venen més disfresses i complements.

651x366 L'univers de 'Frozen' segueix tenint molta tirada / EUROPA PRESS L'univers de 'Frozen' segueix tenint molta tirada / EUROPA PRESS

D'altra banda, a la botiga Atucom asseguren que també estan tenint molt bona sortida les disfresses de Barri Sèsam, després d'haver-ne aconseguit la llicència oficial. Esclar que els venedors també es troben que moltes disfresses infantils venen demanades per les mateixes escoles, de manera que les temàtiques poden variar i no anar en funció de cap tendència actual. Per no parlar de les comparses, que escullen el tema de manera més lliure i allunyada dels tòpics de cada any.

Però, tot i les modes, sempre hi ha disfresses que no passen de moda ni deixen de fer gràcia. "Anar vestit de plàtan no falla mai", explica Estefania Gispert, de la botiga Carnaval. Altres disfresses clàssiques com la de Peter Pan, dinosaure o pallasso també solen tenir molta sortida a la seva botiga. En canvi, assegura que les disfresses de personatges polítics no solen ser gaire demanades.

Una festa amb molta tirada

Malgrat l'embranzida que ha agafat durant els últims anys la festa de Halloween, el Carnaval segueix tenint una bona posició a casa nostra. Això sí, "el comprador és d'últim moment", assegura Yolanda Martí, d'Atucom. Per contra, des de Menkes asseguren que Halloween està tenint més èxit aquests últims anys, amb moltes compres d'última hora, mentre que quan arriba el Carnaval els clients volen una disfressa més pensada i elaborada amb detall.

Després hi ha una altra mena de clients, cada vegada més nombrosos, que són els que compren la disfressa online. "Són persones molt més previsores que les que venen directament al local", explica Estefania Gispert, de la botiga Carnaval. En canvi, a la botiga Welcome Fiestas de Barcelona asseguren que en els últims anys han detectat moltes menys vendes de disfresses en general. "La gent s'espavila amb el que té a casa i no compra", lamenta Carmen Alegre, responsable de la botiga.

Per què ens agrada disfressar-nos?

Tot i que hi ha excepcions, a la gran majoria de persones els agrada disfressar-se. "En realitat, és un dels pocs jocs que encara conservem de quan érem petits", assenyala Sílvia Sumell, psicòloga i professora col·laboradora dels estudis de psicologia de la UOC. A l'arribar a l'edat adulta, l'excusa del Carnaval permet atrevir-nos a tornar a aquest espai. "És un deixar de ser nosaltres mateixos durant un temps", explica Sumell. Esclar que no a tothom li agrada disfressar-se, i fins i tot hi ha nens que no gaudeixen d'aquesta festa. "Són persones amb temperaments més tímids i vergonyosos i amb un sentit del ridícul més alt", explica. En aquest cas, la psicòloga suggereix no forçar els infants a disfressar-se, però sí intentar animar-los per posar-se un petit complement perquè no se sentin desplaçats a la festa. Perquè, en tot cas, el Carnaval no deixa de ser un acte social que ens serveix per tornar a connectar i riure amb els altres. Sobretot riure. Tal com explica l'investigador i activista en cultura popular Xavier Cordomí, tradicionalment el Carnaval formava part d'un cicle d'hivern en què es buscava la transgressió de la personalitat. "La disfressa servia per no ser reconegut", diu l'expert. És a dir, des de sempre el Carnaval ha estat la festa de la transformació i de subvertir l'ordre. Una disbauxa que, segons Cordomí, tenia molt sentit en una època en què la societat era molt rígida i estructurada. "Aleshores era bo permetre uns dies de llibertat a la gent, que no en tenia. Era un «deixem-nos portar per totes les passions, que després ja no ens ho deixaran fer»". És evident que avui en dia aquest concepte ha canviat molt però, en tot cas, mai és un mal moment per deixar anar totes les vergonyes i celebrar una mica de festa. I si és amb una disfressa de vibrador gegant, benvinguda sigui.