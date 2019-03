Us proposem 10 plans per al cap de setmana

Girls Skate Camp

23 de març. Barcelona

Per inspirar les pròximes generacions de dones 'skaters', la marca de calçat Vans organitza la Girls Skate Camp, on el món del patinatge ocuparà el paper principal. Les activitats, totes elles gratuïtes, van adreçades tant a les més expertes com a aquelles que comencen a introduir-se en el món 'rider'. Classes de 'skate', exposicions artístiques o un taller DIY per costumitzar i construir les planxes són algunes de les activitats programades. A més, gràcies al 'Cash for Tricks' es repartiran premis en metàl·lic per a les assistents que realitzin els millors trucs.

540x343 Frontside de la patinadora Mami Tezuka / VANS Frontside de la patinadora Mami Tezuka / VANS

Xatonada Popular de Calafell

24 de març. Calafell

El xató és una amanida pròpia de les comarques del Penedès i el Garraf que s'elabora amb escarola, bacallà i tonyina, anxoves o seitons i una salsa d'ametlles i avellanes. Aquest plat ha inspirat la creació d’una ruta gastronòmica que uneix les diferents poblacions on tradicionalment el preparen. Diumenge és el torn de Calafell, que servirà unes 750 racions de xató marinades amb vi de la DO Penedès.

651x366 L'origen del xató es situa en el món vinícola L'origen del xató es situa en el món vinícola

Montblanc Vila del Llibre 2019

Fins al 24 de març. Montblanc

La capital medieval de Catalunya acollirà la tercera edició de la Vila del Llibre, que presentarà algunes de les novetats de Sant Jordi i oferirà xerrades d'alguns dels autors i editors, com Joan Margarit o Bea Talegón. A la fira també es dedicarà un espai als llibres vells i s'habilitarà una zona d'activitats infantils. L'edició d'enguany homenatjarà el poeta reusenc Gabriel Ferrater, amb motiu del cinquantè aniversari de la seva obra 'Les dones i els dies'.



651x366 En edicions anteriors es va transformar una antiga sucursal bancària en una llibreria de segona mà En edicions anteriors es va transformar una antiga sucursal bancària en una llibreria de segona mà

Petits paleontòlegs al Museu del Ter

23 de març. Manlleu

Emmarcat dins de les Sortides Naturalistes d'Osona, la localitat de Manlleu ha organitzat un taller de paleontologia per als més joves, on descobriran fòssils i viuran en primera persona com treballen els professionals al laboratori. L'activitat, que estarà guiada pels geòlegs Ingrit Soriguera i Jordi Vilà, també inclou una sortida dedicada al món dels insectes i un recorregut per la riba del riu Ter.



651x366 La paleontologia és la ciència que estudia i interpreta el passat a través dels fòssils La paleontologia és la ciència que estudia i interpreta el passat a través dels fòssils

Jornades de Medi Natural

23 i 24 de març. Girona

Aquestes jornades són un punt de trobada per reflexionar sobre el medi natural de les comarques de Girona. Les poblacions de taurons a la Costa Brava, la situació de les aigües gironines o la repercussió del canvi climàtic són algunes de les ponències programades per al cap de setmana. A més, diumenge s'organitzarà a Girona una sortida sobre la fauna de la ciutat.

651x366 A la jornada hi haurà una xerrada sobre les malalties emergents dels amfibis A la jornada hi haurà una xerrada sobre les malalties emergents dels amfibis

La Festa de la Bicicleta

24 de març. Barcelona

Diumenge la bicicleta es convertirà un any més en el transport protagonista a Barcelona gràcies a la Festa de la Bicicleta. A les deu del matí començarà el moviment, moment en què està programada una pedalada popular d'onze quilòmetres. A part de les activitats previstes, que fomentaran l'ús d'aquest transport i donaran ressò al nou Bicing, es farà un mosaic de persones que dibuixaran una bicicleta visible des del cel.

651x366 Les bicicletes seran les protagonistes de la jornada Les bicicletes seran les protagonistes de la jornada

Petitàlia 2019

23 i 24 de març. Lleida

Aquesta és una cita per als més menuts de la casa. El Petitàlia portarà a la capital del Segrià les novetats del mercat infantil en sectors com la moda, l'alimentació, l'educació o la salut. Així, els infants podran aprendre i divertir-se mentre participen en els tallers i les activitats esportives i creatives. Per als pares també hi haurà conferències sobre la criança i l'educació.

651x366 Alguns dels tallers es realitzaran en anglès Alguns dels tallers es realitzaran en anglès

Festa del Cítric

24 de març. Xerta

El Baix Ebre és una comarca amb llarga tradició de cultiu d'arbres fruiters, entre els quals destaquen els cítrics. Aquest diumenge la vila de Xerta acull la Fira del Cítric, un aparador per donar a conèixer les seves taronges, llimones i mandarines. Aquesta jornada gastronòmica es complementa amb un bon grapat d'activitats culturals, com ara actuacions teatrals, concursos o concerts.



651x366 Hi haurà menús especials que tenen la taronja com a ingredient Hi haurà menús especials que tenen la taronja com a ingredient

XVI Festival Mundial de Sopes

24 de març. Barcelona

Hi ha infinitat de receptes per cuinar una sopa, com l'escudella, el ramen o l'olla gitana. En el marc del Festival de Sopes de Nou Barris s'organitza un tast d'aquest àpat tradicional, des dels brous més tropicals fins als sucs de temporada. A més, un espectacle de circ i el blues de Los Combos amenitzaran la jornada gastronòmica.

651x366 Hi haurà sopes tradicionals d'arreu del món Hi haurà sopes tradicionals d'arreu del món

Entre Castells

Fins al 24 de març. Vilajuïga

Entre la terra i el mar s'erigeix el Parc Natural del Cap de Creus, que aquest cap de setmana celebra les curses de muntanya Entre Castells. Per cinquè any consecutiu Vilajuïga acull la jornada esportiva, que transcorre entre dos castells medievals, el de Verdera i el de Quermançó. Les set curses, entre les quals n'hi ha una de dedicada als més petits, aniran acompanyades de la Fira de Muntanya i Esports d'Aventura.