Us proposem 10 plans per al cap de setmana

3a edició del Quinto Tapa a Sant Just Desvern

Fins al 14 d'abril. Sant Just Desvern

El municipi de Sant Just Desvern acull aquest cap de setmana una nova edició del Quinto Tapa. El vincle amb el territori es manifestarà per mitjà de tapes elaborades amb productes locals i de proximitat. Concretament, 19 restauradors situats rere els fogons oferiran més de 30 propostes gastronòmiques, les quals es dividiran en tapes de km 0 (3,5 euros) i en tapes de la casa (3 euros) acompanyades d'un quinto de cervesa Alhambra.

651x366 Aquesta és una de les tapes que s'oferiran durant la jornada / QUINTOTAPA Aquesta és una de les tapes que s'oferiran durant la jornada / QUINTOTAPA

Festival Strenes 2019

Fins al 5 de maig. Girona

La ciutat de Girona es converteix en un gran escenari, amb concerts en teatres i auditoris, però també a l'aire lliure amb motiu del Festival Strenes. Del 30 de març al 5 de maig, diversos artistes catalans hi presentaran nous treballs discogràfics o hi iniciaran o finalitzaran les seves gires i hi presentaran espectacles exclusius. És el cas del cantant Gerard Quintana, que estrenarà 'Intocables', un recorregut per les cançons que han sigut prohibides o censurades. El retorn del cantant original de Lax'n'Busto, la calidesa d'Alfred García i la personalitat vocal de Macaco són algunes de les veus que també sonaran al festival.

651x366 Edició passada del festival Strenes a la plaça de Sant Feliu Edició passada del festival Strenes a la plaça de Sant Feliu

Festa de la Mare de Déu de la Llet

Fins al 31 de març. Puigpelat

La patrona de Puigpelat és la Mare de Déu de l'Hospitalet, també coneguda com la Mare de Déu de la Llet, perquè sovint se la representa alletant el nen Jesús. Els actes de la festa major, que homenatgen la patrona de la població, omplen els carrers aquest cap de setmana. El dissabte s'ha programat una excursió fins a la capella de l'Hospitalet que culmina amb un dinar popular. A la tarda s'escenifica la fi de l'hivern i l'arribada de la primavera, a través d'una cercavila que recorre els carrers principals de la població. El diumenge és el dia central de la festa i, durant tot el dia, Puigpelat s'omple de danses i caminades.

Fira 'trenca cadenes'

31 de març. Balaguer

Diumenge, el municipi de Balaguer ha organitzat una fira de consum estratègic i alternatiu, en la qual diversos sindicats, professionals de la comunicació, activistes i fundacions impartiran tot un seguit de xerrades i taules rodones. Durant la jornada els ponents debatran sobre els sindicats, la premsa alternativa, la banca ètica, la sobirania tecnològica, l'autoproducció, l'estalvi energètic i el Consell per la República.

651x366 Anna Campanera de la CGT i Jaume Añé de l'USTEC IAC-CATAC seran els ponents de la taula rodona sindical Anna Campanera de la CGT i Jaume Añé de l'USTEC IAC-CATAC seran els ponents de la taula rodona sindical

La SuperFesta del Baix Llobregat

31 de març. Cornellà de Llobregat

Torna el SuperMes durant els caps de setmana d'abril al Baix Llobregat. Per anar escalfant motors, la SuperFesta marcarà el tret de sortida del mes més familiar del Baix Llobregat. Aquest diumenge el parc de Can Mercader acollirà les famílies que vulguin gaudir de tallers variats, música, activitats d'aventura i del Trenet. Tanmateix, el grup Reggae per Xics amenitzarà la jornada amb la seva fusió de ritmes jamaicans amb les cançons tradicionals catalanes.

651x366 Cartell promocional de la SuperFesta del Baix Llobregat / MAMMAPROOF Cartell promocional de la SuperFesta del Baix Llobregat / MAMMAPROOF

IV Ruta de la Tapa i del Vi DO Empordà

Fins al 7 d'abril. Roses

Durant 10 dies els establiments rosincs oferiran tapes exclusives i originals, maridades amb els vins de la DO. Els preus de les tapes i el tast de vi seran de 2,5 euros i els assistents podran votar pels seus sabors preferits amb l'objectiu d'entrar en un sorteig d'un àpat per a dues persones i un lot de vi DO Empordà.

651x366 El vi DO de l'Empordà serà l'encarregat d'acompanyar les tapes El vi DO de l'Empordà serà l'encarregat d'acompanyar les tapes

VI Jornada 'Canvia la teva mirada'

30 de març. Lleida

Jornada divulgativa sobre la síndrome de Down amb el propòsit de captar fons per donar continuïtat als projectes relacionats amb la investigació i ajuda a les persones amb aquesta síndrome. Aquests projectes cerquen la millora de la qualitat de vida i promouen la igualtat d'oportunitats en diferents àmbits. El programa de ' Canvia la teva mirada' inclou una xocolatada popular, un pintacares infantil, diversos espectacles i un 'photocall' amb els jugadors de bàsquet del Força Lleida.

651x366 La jornada vol sensibilitzar sobre les capacitats de les persones amb síndrome de Down La jornada vol sensibilitzar sobre les capacitats de les persones amb síndrome de Down

Caminada familiar pels voltants d'Oristà

30 de març. Oristà

Un pla per gaudir del Lluçanès acompanyat per la família. La caminada popular, que recorrerà 3,7 quilòmetres durant una hora, seguirà el curs de la riera Gavarresa fins a enfilar-se al cim del Calvari, des d'on podràs gaudir d'unes espectaculars vistes de la zona. El guia us portarà als llocs més destacats d'Oristà mentre us ofereix un petit refrigeri.

651x438 Per la caminada es recomana vestir roba i calçat còmode Per la caminada es recomana vestir roba i calçat còmode

Festes de Serralavella d'Ullastrell 2019

Fins al 31 de març. Ullastrell

La Serralavella és una diada que se celebra cada any el quart dimecres de març i, antigament, significava un descans per a la mainada mentre passaven els 40 dies de dejuni que s'exigia a la Quaresma. Arribat aquest dia, els nens s'ajuntaven sota una bandera per cantar la cançó de la Serralavella mentre serraven un tronc per simbolitzar que serraven la Vella Quaresma. Aquesta tradició s'ha adaptat als nostres temps i ara és una popular festa celebrada amb diverses activitats, actuacions de jazz, un concurs de cuina, cantades, concerts i jocs per als infants.

651x366 Les cases donaven ous, ametlles i dolços als infants que serraven el tronc Les cases donaven ous, ametlles i dolços als infants que serraven el tronc

MOT. Festival de literatura

Fins al 6 d'abril. Girona i Olot

Amb el lema 'El Mediterrani, un mar de pàgines' arrenca la 6a edició del festival literari MOT. La programació d'enguany ofereix tot un seguit d'actes literaris de la mà d'escriptors i intel·lectuals de referència. El festival compta amb la complicitat de diverses entitats que fan que cada una de les dues ciutats visqui durant una setmana la literatura a peu de carrer i des de moltes mirades.