L'ARA llança la seva col·lecció d’ampolles Reomple't

Eliminar residus, especialment plàstics, és essencial per aconseguir un món més sostenible. L’ARA demostra el seu compromís ecològic amb el llançament de la seva col·lecció exclusiva d’ampolles reutilitzables, de vidre i il·lustrades per Mari Fouz.

Una eina imprescindible per al dia a dia i que ens ajuda, amb un gest tan petit com reomplir-la, a prescindir d’ampolles de plàstic d’un sol ús, que, en molts casos, acaben contaminant el mar. Els lectors poden aconseguir les ampolles de l’ARA des d’avui fins al 28 d’agost al seu quiosc habitual. Una altra opció és encarregar-les a través de la web habilitada específicament, d.ara.cat/reomplet. En tots dos casos el preu és el mateix, 12,95 €. En el cas de les comandes online, les ampolles estaran disponibles també per ser enviades a la Península, les Illes Balears, les Illes Canàries, Ceuta i Melilla per un cost addicional de 4,70 €.

Els enviaments es començaran a fer el 17 d’agost i les entregues es faran seguint un protocol de seguretat pel covid-19. Les ampolles Reomple’t, que tenen una capacitat de 500 ml, consten de dos models diferents, tots dos dissenyats per Mari Fouz i tots dos de fons transparent. El primer model està il·lustrat amb un peix que neda al fons del mar. El segon model també és de temàtica natural: una regadora que omple de vida unes plantes que embolcallen les lletres de l’ARA.