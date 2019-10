Els bolets que no sabies que es poden menjar

Amagades sota les arrels perduren varietats de bolets encara per descobrir a casa nostra. La tardor torna un any més a imposar-se, però no cal que ens resignem amb el mateix de sempre. Tot i que ens encanten els seus fruits coneguts, sempre és un bon moment per llançar-se a la descoberta de nous productes de temporada i de quilòmetre zero que es mantenen ocults entre altres opcions més majoritàries. En el terreny dels bolets, l'investigador del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya Juan Martínez de Aragón avisa que s'estima que a Catalunya hi ha al voltant de 10.000 espècies de bolets: "Això significa que n'hi ha moltíssimes que són comestibles però que per diferents raons no s'utilitzen a la cuina". Es tracta de varietats com la gírgola de castanyer, el bolet de tinta, l'alzinoi, la gírgola groga, la greixa d'agulles, l'orella de Judes, la pampa, el garlandí, la pentinella, la cresta de gall, la gírgola de bruc i la cassoleta taronja. Segons l'expert, aquestes espècies es resisteixen a formar part del coneixement popular "perquè tenen un caràcter altament perible, perquè es tracta d'espècies d'aspecte perillós o perquè són fàcilment confusibles amb espècies molt tòxiques". Tots aquests bolets es troben a Catalunya, en boscos de castanyers, rouredes, pinedes, alzinars i pasturatges, i tot i que és fàcil identificar-los, cal tenir coneixements, avisa Martínez de Aragón. En el seu conjunt són ideals per acompanyar diferents plats, tant saltejats com fregits o marinats, i és possible que, sense saber-ho, formin part silenciosa de les suculències d'aquesta temporada gastronòmica.

Gírgola de castanyer

Una de les espècies més desconegudes és la gírgola de castanyer, també coneguda com a maitake o gírgola frondosa, que "és rara i no és la gírgola que tothom coneix", explica l'expert, que en destaca l'aroma exquisida. Es tracta d'un bolet bastant diferent en aspecte i força curiós que neix a la vora dels castanyers. Té aparença de flor i una textura agradable, i té un gust una mica pujat, que resulta ideal per complementar plats o ser-ne directament el protagonista, tot i que aquest estrany bolet necessita algun ingredient que l'acompanyi.

651x366 Gírgola de castanyer. / GETTY Gírgola de castanyer. / GETTY

Bolet de tinta

Menyspreat i rebutjat pels boletaires, aquest bolet és una delícia a la cuina i resulta especialment abundant i de creixement ràpid després de períodes de pluges tant a la primavera com a la tardor. Present als parcs i les vores dels camins (d'on no es recomana agafar-ne per la presència de metalls pesants), és de color blanc i amb un barret en forma d'ou. Té una carn blanca, fràgil i de gust i olor agradables, amb una varietat d'usos com la dels xampinyons. Es pot menjar tant cru dins d'una amanida com fregit amb all i julivert, i és perfecte també per donar un toc a la pasta.

651x366 Bolets de tinta. / MARION KUBAN / GETTY Bolets de tinta. / MARION KUBAN / GETTY

Alzinoi

Es diferencia pel seu color groc de mel i un peu fibrós i inflat. La seva carn és blanca i desprèn una aroma poc agradable, que en cru resulta amargant, i de fet no es pot consumir si no és cuinat. Aquest bolet sorgeix en flotes múltiples de gran bellesa a les soques dels arbres i és comú als boscos catalans. A la cuina cal coure'l a foc lent i durant molta estona, un cop tret el peu. A més a més, s'aconsella retirar-ne el brou després de la cocció. Culinàriament, aquest bolet és especialment apreciat als països de l'Est.

651x366 Alzinoi. / PEETER SIRGE / GETTY Alzinoi. / PEETER SIRGE / GETTY

Gírgola groga

Martínez de Aragón considera aquesta espècie molt interessant i amb un gust de "pollastre fregit" que la fa diferent. De fet, als Estats Units es coneix com "el pollastre dels boscos". Aquest bolet, que apareix en grups i pot arribar a mesurar 60 centímetres de diàmetre, té forma de cervell i un color variable entre groc sofre i ocre, cosa que el fa un bolet difícil de confondre. La seva carn és tova i blanca, molt aromàtica i de gust picant, i cal consumir-lo quan és jove.

651x366 Gírgola groga. / ALEKSANDER BOLBOT / GETTY Gírgola groga. / ALEKSANDER BOLBOT / GETTY

Greixa d'agulles

Aquest bolet és molt apreciat a la cuina per la seva carn blanca d'olor afruitada, i a la seva ingesta se li atribueixen propietats medicinals. Amb un aspecte ben particular, semblant al d'un eriçó, aquest bolet està integrat per una mena de llargues agulles en cascada. A la cuina, aquest bolet és d'aroma agradable i gust dolç. La part carnosa dels exemplars més joves resulta comestible, tot i que s'aconsella no recol·lectar-lo al tractar-se d'una espècie escassa, rara i bonica.

651x366 Greixa d'agulles. / EVGENY BELENKOV / GETTY Greixa d'agulles. / EVGENY BELENKOV / GETTY

Orella de Judes

Es tracta d'un bolet molt versàtil, ja que es pot consumir cru o en sopes i cremes. Sense làmines, té una forma rodona molt irregular semblant a la d'una orella, amb el marge molt ondulat. Surt abundantment als boscos humits i a més a més es pot cultivar. Aquest bolet resulta fàcil d'assecar penjant-lo en un lloc sec. A més del seu paper a la cuina, té propietats medicinals antibiòtiques i antiinflamatòries. Una combinació ideal per posar-lo al plat.

651x366 Orella de Judes. / JAROSLAV MACHACEK / GETTY Orella de Judes. / JAROSLAV MACHACEK / GETTY