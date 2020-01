La catifa vermella dels Globus d'Or d'aquest any ha tingut poques estridències i moltes eleccions clàssiques, tant pel que fa a l'estil dels vestits com pels colors. Billy Porter i Jennifer Lopez han sigut dels pocs que s'han atrevit a destacar en una edició marcada per la sobrietat.

Jennifer Lopez

651x366 Jennifer Lopez amb un dels vestits més espectaculars de la nit / VALERIE MACON / AFP Jennifer Lopez amb un dels vestits més espectaculars de la nit / VALERIE MACON / AFP

L'actriu de Estafadoras de Wall Street és especialista en trepitjar amb força les catifes vermelles i a la del Globus d'Or ha tornat a presentar candidatura a millor vestida de la nit amb un espectacular disseny de Valentino amb doble maxi llaç, un de verd ampolla rematat amb un daurat. Lopez ha deixat de banda la seva vessant de sex symbol i ha optat per disseny més clàssic.

Jennifer Aniston

315x388 Jennifer Aniston / VALERIE MACON / AFP Jennifer Aniston / VALERIE MACON / AFP

Amb la seva famosa melena deixada anar, Jennifer Aniston ha escollit el negre i un disseny clàssic de figura sirena amb escot paraula d'honor.

Resse Whiterspoon

315x388 Reese Witherspoon / INSTAGRAM Reese Witherspoon / INSTAGRAM

La companya d'Aniston a The morning show és una de les poques convidades que s'ha atrevit amb el blanc. Whiterspoon ha optat per un disseny de tall clàssic de la firma Roland Mouret que ha combinat amb joies de Tiffany i sabates de Jimmy Choo.

Ana de Armas

651x366 Ana de Armas, sòbria però elegant / VALERIE MACON / AFP Ana de Armas, sòbria però elegant / VALERIE MACON / AFP

L'actriu hispanocubana, que va començar la seva carrera com actriu adolescent a la sèrie l'espanyola El internado, ha apostat per un disseny sobri de lluentons negres però elegant. Un vestit d'estil clàssic que es modernitzava amb butxaques. De Armas, que competia com a millor actriu de comèdia per Puñales por la espalda, estarà a la nova entrega de James Bond.

Billy Porter

651x366 Billy Porter ha enlluernat amb una espectacular cua de plomes / VALERIE MACON Billy Porter ha enlluernat amb una espectacular cua de plomes / VALERIE MACON

El protagonista de Pose és un valor segur quan es busca moda que va més enllà dels estereotips de gènere. L'actor ha tornat a sorprendre amb un total look blanc que incloïa una americana rematada amb una llarga cua de plomes.

A train moment! We are here for @theebillyporter fabulous feathered look on the #GoldenGlobes Red Carpet. pic.twitter.com/lAxgT1rMQ3 — Golden Globe Awards (@goldenglobes) January 5, 2020

Andrew Scott

651x366 Andrew Scott ha apostat pel blanc / VALERIE MACON / AFP Andrew Scott ha apostat pel blanc / VALERIE MACON / AFP

També ha escollit el blanc l'actor Andrew Scott, l'atractiu capellà de Fleabag, que després de ser ignorat pels Emmy ha arribat als Globus d'Or aspirant al premi al millor actor de repartiment de televisió.