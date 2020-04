A la cuina no llencem res

Són dies de fer púding amb el pa sec, croquetes del rostit de pollastre, quiche de verdures, saltats vegetals i truites de diferents ingredients. Per què posar-nos i posar els altres en risc anant al supermercat si podem aprofitar el menjar que ja tenim a casa? Per què comprar ingredients en excés si un altre els pot necessitar? La cuinera Ada Parellada proposa al seu llibre La cocina sostenible (Libros Cúpula) alguns consells per evitar malbaratar a casa: primer de tot planificar amb detall els menús que s'elaboraran i no comprar més ingredients dels que sabem que consumirem. També recorda que podem comprar conserves i productes de llarga caducitat un cop al mes i el menjar fresc un cop per setmana. Un cop a casa, aconsella conservar el que és fresc a la nevera i al congelador i mantenir un ordre perquè res quedi arraconat. Un dels trucs que proposa és que un cop arribem a casa cuinem certs aliments per allargar la seva durada i també planteja un truc molt útil per a aquestes jornades: "Serveix-te poca quantitat de menjar. Sempre ets a temps de repetir", ja que així les sobres es poden conservar per tornar a servir-les o integrar-les en futures receptes.

Acumulacions a l'inici del confinament

La cap de cuina del restaurant Monvínic, Ariadna Julian, considera que, donada la situació actual de confinament, el malbaratament alimentari es va poder donar sobretot a l'inici, "quan la gent va començar a acumular molt de menjar per por i després es va fer malbé". Tanmateix, pronostica que a mesura que els dies han anat passant, la gent ha agafat més consciència. El xef executiu del Mas Salagros Eco Resort, Beniamino Campolo, creu que el confinament, lluny de motivar el malbaratament, promou tot el contrari: "Crec que les persones desenvoluparan les seves habilitats culinàries, que abans, per falta de temps, no desenvolupaven, i estic segur que a totes les cases s'aprofitarà tot".

Així el confinament i la crisi sanitària poden tenir una certa lectura en positiu segons Julian, que creu que d'alguna manera la situació actual pot ajudar els ciutadans a apostar per la cuina d'aprofitament perquè "normalment les situacions més negatives acostumen a ser les que més ens ensenyen i ens ajuden a valorar molt més les petites coses". Per la seva banda, Campolo coincideix a assenyalar que, en temps difícils com els que estem passant, les persones valoraran "cada cop més la varietat i la quantitat de menjar".

651x366 Tenir la nevera endreçada és clau per no malbaratar aliments / GETTY Tenir la nevera endreçada és clau per no malbaratar aliments / GETTY

Valorar el que tenim

En aquest context, la cuina d'aprofitament es contraposa, per a Julian, al món consumista i globalitzador en què vivim, que "no valora el reaprofitament, ni el producte de temporada, ni el de proximitat, només valora el canvi del que és vell pel que és nou". Però situacions com les d'actual confinament fan que potser ens adonem que "segons què no ho podrem comprar i haurem d'aprendre a prioritzar el que és essencial i necessari". A més, per a ella, el fet de conèixer aquest tipus de cuina ens pot ajudar a un millor aprofitament de tots els productes i a abaratir costos en l'àmbit familiar. "Personalment, crec que és molt important reutilitzar els productes, d'aquesta manera no malbaratem i contribuïm al medi ambient, ja que no consumim en excés", diu Campolo sobre aquest tipus de cuina, que els cuiners en general valoren molt positivament.

Gairebé tot és aprofitable

Per executar la cuina d'aprofitament, Campolo remarca que, primer de tot, hem de tenir clar que la immensa majoria dels productes es poden utilitzar al complet, i que "només hem de tenir imaginació i valentia per provar coses noves". A parer seu, les verdures i el pollastre són ideals per a aquest tipus de cuines. Per exemple, amb les verdures restants d'una recepta podem fer cremes, sofregits, croquetes i quiches, i amb el pollastre podem fer daus per a amanides, sofregits, caldos amb ossos i sobretot croquetes i canelons. Detalla que també són bones per a aquesta cuina les fruites en general, i en aquesta temporada també les taronges, mandarines i pomes, així com algunes verdures com els tomàquets, les albergínies i els carabassons. "Són verdures molt versàtils amb les quals podem fer moltes receptes". Respecte al pa sobrant, suggereix fer púding, torrades de Santa Teresa o tallar el pa i fer torrades per acompanyar alguna crema o paté. "Una altra idea és torrar-lo i triturar-lo per després fer arrebossats per al pollastre o les croquetes", suggereix. A més, Campolo recorda les truites d'espaguetis que la seva mare li feia quan era petit.

En aquesta mateixa línia, Julian detalla que els aliments que permeten una millor cuina d'aprofitament són els que no estan elaborats, com la fruita, la verdura, els llegums i el peix fresc: "Ara estem en època de pèsols i faves, que ens permeten distreure'ns a casa durant el confinament a l'hora de pelar-los. A més, si volem els podem congelar per quan s'acabi la temporada. Tot i això, jo soc partidària de consumir el producte de temporada que les estacionalitats ens van oferint". Tanmateix, suggereix provar aquestes jornades amb croquetes (de carn, peix i arròs), fumet, caldos de carn i de verdures, melmelades de tota mena (per exemple, de tomàquet i fruita) i purés de verdures i hummus.

Despertar la creativitat

Però els límits els posa cada xef domèstic, ja que per a Julian "es tracta també de despertar la creativitat de cadascú", ja que el confinament ens dona el temps, un ingredient que no acostumem a tenir i que hem d'aprofitar per augmentar la nostra creativitat en tots els sentits, assenyala. I, de fet, aconsella realitzar proves i experiments de receptes noves. "Pots arribar a sorprendre't!" Campolo coincideix que la creativitat a la cuina és fonamental: "Crec que ara, com que tots disposem de més temps, busquem alternatives. Hi ha moltes opcions quan volem cuinar alguna cosa i ens falta algun ingredient", i proposa que fins i tot es pot aprendre a preparar coses que habitualment comprem processades, com masses o salsa de tomàquet natural. "La part positiva que podem treure del confinament és que tots podrem desenvolupar les nostres habilitats culinàries i ser més creatius".