El dissenyador Juan Carlos Pajares crea una línia de mascaretes solidàries

260x366 El dissenyador Juan Carlos Pajares / INSTAGRAM El dissenyador Juan Carlos Pajares / INSTAGRAM

El dissenyador de Guadalajara Juan Carlos Pajares ha creat una col·lecció de mascaretes solidàries, la recaptació de la qual anirà destinada a donar suport als recursos sanitaris. En un comunicat, Pajares ha anunciat la creació dels primers sis models d'una col·lecció càpsula de mascaretes bàsiques amb els teixits i motius de la seva col·lecció per a l'estiu 2020. De la venda de cadascun d'aquests protectors es donaran dos euros a una de les plataformes de crowdfunding oficials per a recursos sanitaris #yoayudodesdecasa. "Aconseguir incorporar les mascaretes com un accessori més de moda és clau per començar a acceptar la nova normalitat a la qual ens enfrontem", comenta el dissenyador.

651x366 Un dels dissenys de Juan Carlos Pajares acompanyat de la seva mascareta a joc / JCPAJARES Un dels dissenys de Juan Carlos Pajares acompanyat de la seva mascareta a joc / JCPAJARES

Pajares ja va posar a la venda mascaretes amb una elaboració més complexa i un disseny més treballat, que es van esgotar en menys de 24 hores. Els beneficis íntegres d'aquesta primera producció també van anar destinats a la recaptació de recursos sanitaris. Aquesta nova col·lecció unisex està més dirigida a públic adult i infantil en general i s'ampliarà setmanalment amb models nous i diferents.

Totes les mascaretes tenen una butxaca interior per posar-hi un filtre intercanviable i algunes també tenen un farciment de teixit de cotó que n'augmenta l'efectivitat. El look de les mascaretes es podrà veure al complet a la pàgina web del dissenyador, que ja ha incorporat fotos de la seva col·lecció amb les mascaretes incloses perquè els seus clients puguin fer-se una idea del resultat final. El dissenyador ha animat tota la indústria de la moda a sumar-se a aquesta iniciativa "per normalitzar les mascaretes com més aviat millor i assegurar que tots estem còmodes portant-les", conclou.