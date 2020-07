21 dissenyadors participaran a l'edició virtual del 080 al setembre

La 26a edició de 080 Barcelona Fashion serà, probablement, la més estranya de la seva història. La cita, que s'havia de celebrar a finals de juny, es va postposar pels efectes de la pandèmia i se celebrarà de manera virtual del 14 al 17 de setembre i hi participaran 21 dissenyadors, tal com ha anunciat aquest dimecres l'organització.

Entre els participants hi haurà alguns dels clàssics de la trobada, com els dissenyadors Txell Miras, Menchén Tomàs i Oscar Leon, i marques com Custo, Brain&Beast, Mans i Naulover, i se seguirà l'aposta per la sostenibilitat, les noves tecnologies i els nous formats d’exhibició que ja s'havien iniciat en edicions anteriors. A més, el fet que se celebri totalment de manera virtual, com ja han fet algunes cites importants del sector com la setmanes de la moda de Londres i de Milà, permetrà arribar a "un públic internacional i global", asseguren des de l'organització.