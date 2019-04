Entre la família i la cuina, la cantant Beth Rodergas se sincera en el seu primer llibre

Les novetats literàries omplen les parets de La Casa del Llibre, situada a la rambla de Catalunya de Barcelona. L'última estança, destinada a les xerrades d'autors, va acollir aquest dimecres la presentació del llibre de receptes culinàries 'Nyam!'. L'autora és la cantant i actriu Beth Rodergas, que amb un somriure als llavis mostrava al públic barceloní el seu primer llibre.

'Nyam!' no és només un receptari de "cuina casolana", sinó que combina la gastronomia amb la família i la música. De fet, cada plat recopilat en el llibre va acompanyat d'una cançó, que forma part de la banda vital i personal de la Beth. Tanmateix, les receptes van destinades a tots els públics, ja que els passos a seguir estan numerats i especificats en un format molt senzill.

La cantant manresana va reconèixer que abans del llibre no sabia cuinar. Per aquest motiu, ella aporta les anècdotes narrades en el projecte, mentre que la seva mare, Maria Cols, s'ha encarregat de la cinquantena de receptes que omplen les pàgines del llibre. "Per a mi, la meva mare és una persona indispensable; més enllà de la figura materna, l'admiro com a persona", va revelar la Beth davant una seixantena d'assistents. A més, la cantant té present publicar una segona versió de 'Nyam', però aquest cop pensat per cuinar amb els més menuts de la casa.

651x366 Presentació del receptari aquest dimecres a la Casa del Llibre / MARIA PAGÈS Presentació del receptari aquest dimecres a la Casa del Llibre / MARIA PAGÈS

La presentació es va desembolcallar en un to íntim i personal, on els records van ocupar l'espai principal. Així, Maria Cols va assegurar que a la Beth de petita no li agradava gaire menjar. "Un dia vaig notar la presència de petites mosques a la cuina, a l'enretirar la nevera vaig trobar-hi al fons trossos de les meves croquetes o d'arròs a la cassola", va afirmar Cols, per sentenciar, davant els somriures dels assistents: "Els meus fills les hi havien amagat. Sort que no els tenia al davant en aquell moment".

Elena Gadel, cantant i professora del programa 'Operacion Triunfo', va ser l'encarregada de presentar el llibre. Gadel va conèixer la cantant fa disset anys en els càstings del programa musical de Televisió Espanyola. D'aleshores ençà han forjat una amistat. "Havia d'acompanyar-me en aquesta nova aventura", va assegurar Beth Rodergas.

El llibre també es pot "degustar visualment" a través de les il·lustracions de Tània Garcia i de les fotografies personals d'Eva Bozzo. "El receptari està farcit de talent femení, de sensibilitat i tendresa", va assegurar l'autora. 'Nyam!' pretén acostar generacions d'àvies, mares i filles entorn d'una taula servida de plats que travessen generacions.