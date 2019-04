Els floristes esperen vendre 7 milions de roses per Sant Jordi

Aquest Sant Jordi es vendran més de set milions de roses, una xifra similar a la de l'any passat, que fa que el sector es mostri esperançat amb les vendes tot i ser un Sant Jordi en plena campanya electoral i tot just després de les vacances de Setmana Santa.

El Mercat de Flor i Planta Ornamental de Catalunya preveu unes bones vendes per al dimarts 23 d'abril, que serà el primer dia feiner després de Setmana Santa, segons recull Europa Press. Per al president del Mercat de Flor i Planta Ornamental, Sito Vilarrubla, aquest any "serà molt bo" i les comandes es mouran en xifres similars a les del 2018, i fins i tot s'incrementaran una mica. "Malgrat sortir d'unes vacances, el dia 23 d'abril serà un dimarts feiner, amb floristes, empreses, escoles, comerços i també partits polítics en plena activitat", ha remarcat.

Roses grogues

Els majoristes preveuen que aquest Sant Jordi es venguin principalment roses vermelles, les clàssiques i més demanades, però esperen també que es venguin unes 350.000 roses grogues, en línia amb les xifres registrades durant l'any passat, en el qual les vendes es van situar entre les 350.000 i 400.000. Asseguren que ja tenen "bastantes comandes" de floristeries i entitats sobiranistes, que vendran i regalaran roses d'aquest color com a mostra de solidaritat amb els presos polítics.

Roses de Colòmbia i l'Equador

El Mercat de Flor i Planta Ornamental ha alertat que les roses plantades a Catalunya suposaran un 4% del total que es vendran per a aquesta celebració, i que de la resta d'Espanya seran el 10%. Ho ha atribuït a la disminució gradual d'aquest cultiu i l'alta demanda concentrada en un sol dia, la qual cosa fa que els comercialitzadors s'hagin de proveir de roses d'altres regions. La majoria de les roses són de la varietat Freedom, que prové de l'Equador i Colòmbia (70%), encara que també n'hi haurà de la Red Naomi, que ve dels Països Baixos (15%).