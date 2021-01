Recosir els EUA

Dir moltes coses sense obrir la boca. I suggerir-ne encara més. La moda té aquesta virtut comunicativa: ja sigui per l’elecció d’un color, d’un dissenyador o d’un estil en concret. O de les tres coses alhora. Així s'ha comprovat aquest dimecres en la cerimònia d'investidura de Joe Biden, el polític que va acceptar el mandat de les urnes vestit de Ralph Lauren. Una opció clàssica, sòbria i elegant per a qualsevol home que vulgui transmetre estabilitat i establishment, i que va compensar la valenta elecció de la seva vicepresidenta i el jovial vestit blau de Jill Biden –la nova primera dama– encarregat a Markarian, una marca emergent de Nova York.

Que Kamala Harris escollís un abric i un vestit de Christopher John Rogers no és ni casualitat ni anècdota: és una declaració d’intencions, com també ho és el seu collar de perles, que tantes nord-americanes es van posar ahir com a mostra de suport. Rogers és un joveníssim i multipremiat dissenyador afroamericà que ha triomfat a Nova York sense demanar perdó pel seus orígens humils. El vibrant color del disseny de Harris tampoc estava triat a l’atzar: el lila és la unió del vermell i del blau, els colors corporatius dels republicans i els demòcrates, respectivament.

Quina metàfora millor que aquesta per recosir un país dividit? Fins i tot Hillary Clinton es va apuntar al lila amb un vestit de Ralph Lauren, i Michelle Obama va apostar pel cosí germà porpra, amb un estilós conjunt de Sergio Hudson, un altre jove dissenyador afroamericà.

Un espectacle nord-americà és per definició un espectacle patriota. I si visualitzem els artistes que van actuar en la presa de possessió de Biden, tenim els tres colors de la bandera. El vermell, en el vestit de Lady Gaga, un espectacular disseny de Schiaparelli concebut pel nord-americà Daniel Roseberry.

El blanc, en el total look de Chanel de Jennifer Lopez, que amb aquest to també retia homenatge al moviment de les primeres sufragistes nord-americanes.

I el blau, en els texans de Garth Brooks, un mític cantant de country. Però la gran sorpresa la va encarnar la jove poeta Amanda Gorman, vestida amb un abric groc de Prada –el color de la llum–, unes criolles regal d’Oprah Winfrey i les trenes africanes recollides amb una diadema. Amb el seu encès recital va omplir d’esperança un país divers i multicultural al qual li han saltat els botons i li han petat les costures.