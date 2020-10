Comprar 'vintage' en temps de covid també és possible

Ja ho cantava Bob Dylan als anys seixanta: “Apreneu a nedar aviat o us ofegareu. Perquè els temps estan canviant”. I estan canviant a tots els nivells, sense excepció, i tot per culpa d’un virus microscòpic que ha fet trontollar els fonaments de la nostra manera de viure. Però hi ha qui mostra reflexos i s’adapta ràpidament als nous entorns. Que ja no es poden fer mercats multitudinaris de roba i objectes de segona mà? Doncs reinventem-mos en un format online. I això és exactament el que ha fet l’equip del mercat vintage Lost&Found: reinventar-se. El mes de juliol passat van fer una petita prova pilot i, satisfets amb el resultat, avui mateix arrenca la seva versió virtual, amb més potència i amb un lema molt eloqüent: "100% vintage i 100% online".

“Tot i que ara el mercat és online, volem que conservi l’essència del Lost&found, per això és una proposta efímera que apareix i desapareix”, explica Maria Junyent, responsable de comunicació. Aquest dissabte, a les 10 h del matí, s’activa la botiga en línia, on podran trobar-se més de 750 productes vintage i de segona mà fotografiats i categoritzats: camises, jaquetes, calçat, mobiliari, objectes decoratius... Aquest mercat virtual –que s’allotja a la seva web– s’allargarà fins al dissabte 17 d’octubre, però les activitats musicals i d’entreteniment només es faran durant aquest cap de setmana a través del seu canal d’Instagram. “Volem treure el màxim suc a aquesta plataforma. Recomano molt la selecció musical que ens ha preparat el col·lectiu francès Radiooooo, un viatge sonor per la música d’altres èpoques de països de tot el món”, afegeix.

Exemple europeu

De fet, això que ha fet Lost&Found ja ho han fet altres mercats vintage d’Europa, com el reconegut CrushON de París, que també s’ha apuntat a la versió online. I amb tant d’èxit que la web www.crushonapp.com ja funciona com una mercat en línia de roba vintage obert les 24 hores del dia 7 dies a la setmana. A Gran Bretanya, en canvi, encara es resisteixen una mica a fer el salt. Els organitzadors del Flea London aprofiten que se celebra en un espai a l’aire lliure –com és Vinegar Yard, a prop del London Bridge– per continuar amb la versió tradicional, adaptant aforament i normativa a les restriccions dictades pel govern de Boris Johnson. Qui no ha tingut aquesta oportunitat és el Frock Me!, un mercat mensual que se celebra dins del Chelsea Old Town Hall, un espectacular edifici victorià. L’edició d’aquest mes s’ha hagut de suspendre, i així ho lamentava el seu director, Matthew Adams, que ja tenia moltíssimes entrades venudes. “La gent té moltes ganes de venir, i així ens ho han fet saber. Esperem que el virus es controli ràpidament amb les noves mesures, que són molt més estrictes. I quan això passi, tornarem amb la millor fira vintage del país, per descomptat!”

651x366 Una imatge del Frock Me! de Londres Una imatge del Frock Me! de Londres

Qui ha visitat algun mercat vintage sap com és d’important el factor presencial. Mirar, rebuscar, tocar, emprovar, preguntar, negociar, fer-se enrere, tornar-hi... És tot un ritual ja no només a nivell personal, sinó col·lectiu. Però ofegar-se en la nostàlgia no és cap bona idea, per això és important remarcar els avantatges que ofereix una edició online. I així queda reflectit en la cartellera que anuncia el nou Lost&Market: ara pots comprar des del teu mòbil, ordinador o tablet i fer-ho quan vas en cotxe (sempre que no siguis el conductor), mentre fas bicicleta estàtica o des del terrat de casa. “Fer-ho amb aquest format també té alguns avantatges”, insisteix Junyent. “En aquesta ocasió, el nostre equip ha pogut fer una feina de curadoria i això ens ha permès controlar la qualitat dels productes. Ara som nosaltres els que hem anat a buscar els venedors, amb la intenció d’oferir productes vintage i amb valor afegit”, continua. De fet, en aquesta edició online hi participen més de mig centenar de venedors, la majoria de Barcelona i Madrid, però també de negocis situats en altres ciutats, com València, Saragossa i Pontevedra, juntament amb altres de radicats a Itàlia o els Països Baixos.

Tots aquests proveïdors –nacionals i internacionals– són els que han alimentat el gran mercat virtual del Lost&Found, que ofereix més de 750 productes. “Hem tingut molta feina categoritzant-ho tot, però ha valgut la pena. A més, el format online té un altre avantatge: podem donar visibilitat a establiments vintage que són molt autèntics però no tenen presència virtual”, explica Junyent. El funcionament és el mateix que el de Wallapop: entres a la web, mires i remenes i, si t’enamores d’algun producte, fas el pagament i al cap d'uns dies reps el paquet per correu. “També volem incentivar l’entrega en mà sempre que sigui possible. Bàsicament per una qüestió de sostenibilitat”, apunta Junyent.

Si ja heu llegit fins aquí, potser és hora de començar la caça dels tresors dins de l’univers Lost&Found. Per exemple, hi podeu trobar unes botes bicolor de Céline proveïdes per Almut Studio (només n’hi ha un parell, a veure si teniu sort amb el número, el món vintage funciona així... Ah, i estan noves, perquè treballen amb dead stocks).

651x366 Les botes de Céline proveïdes per Almut Studio Les botes de Céline proveïdes per Almut Studio

Si us agrada l’estètica vuitantera , podeu triar entre una jaqueta curta i brillant d’Yves Saint Laurent (de What People Say Vintage), una camisa blanca amb les espatlles marcades (de Vintage Girl) o un vestit llarg, acolorit i estampat (d'Unicornio Blanco), per posar només tres opcions. Si us interessa entrar a casa algun objecte curiós, hi ha unes cadires de bambú plegables precioses de Las Perlas de la Abuela o les típiques de bar de fusta i ferro que David Bachiller restaura al seu local de Sant Andreu. També hem vist una tetera de ceràmica de Fusta’m –que té una fantàstica botiga pròpia al Raval–, un set de tasses de vidre Duralex –un clàssic a qualsevol llar dels anys setanta– proveïdes per Mementos o fins i tot una original raqueta de tenis Dunlop amb funda i tot que ofereix Desikeate. Què espereu a fer clic?