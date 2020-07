Aigües cristal·lines lluny del mar

Hi ha vida més enllà de la platja. Els gorgs i les platges de riu són una alternativa excel·lent per estar en contacte amb la natura i refrescar-te banyant-te. N’hi ha pràcticament a qualsevol racó de Catalunya i s’hi arriba a través de rutes de tota mena, passejos increïbles plens d’aigua, vegetació, roques i pedres. Una oportunitat per gaudir de veritables tresors a tocar de casa.

Daniel Gutiérrez Abella, fundador de Kiribatis (Kiribatis.com), agència de comunicació digital especialitzada en turisme alternatiu, està convençut que la crisi del coronavirus afavorirà que descobrim Catalunya, una gran desconeguda per a la majoria de catalans, als quals els sorprendrà positivament. “És un any de turisme de proximitat per causa major -qüestions econòmiques, viatges cancel·lats o por-. Quedar-te a casa i fer escapades d’un dia és perfecte per conèixer el territori pròxim. La Cerdanya i la Costa Brava són precioses però hi ha altres llocs fantàstics on anar, qui es decideixi a descobrir-los tindrà una grata sorpresa. M’agradaria pensar que el coronavirus suposarà un punt d’inflexió que canviarà el turisme. Tornaran els viatges internacionals però arran del turisme de proximitat d’aquest estiu les escapades a prop de casa seran més habituals”, assegura. El Daniel és habitual de gorgs i platges fluvials de rius o pantans, sobretot a la zona de Lleó i Osca, on sol anar de vacances a visitar la família. Tot i això, a Catalunya té els seus preferits: el Foradot, les basses de Merea i el pantà de Terradets, al Pallars Jussà, i la riera de Salarsa, prop de Beget. Ara que té els fills petits, 1 i 3 anys, prefereix anar a les platges, “és una opció més còmoda que els gorgs, tant per accedir-hi com per estar-hi sense roques”. Qui també és habitual dels gorgs des que és petit és Manel García. “Amb el pare després d’anar a buscar espàrrecs anàvem a Pèlags de Foix a banyar-nos i amb els amics quan acabava l’escola agafàvem la bici per anar als gorgs del Torrent de Guanta a Sentmenat”, recorda. Amb la seva parella, Maeva Aguilera, són els responsables del blog de viatges Viajando nuestra vida (Viajandonuestravida.com). La família de Furgoyporteo ( www.instagram.com/furgoyporteo ), que també ho aprofiten tant com poden per fer escapades, fan una crida a la responsabilitat quan estem en un entorn natural, perquè “són espais fràgils i especials que hem de cuidar deixant-los igual o millor de com els trobem”. “Hem de protegir el nostre patrimoni natural”.

TU QUIN TRIES?

¿Vols descobrir alguns dels gorgs i platges de riu més espectaculars de Catalunya? Aquestes són les recomanacions de Joan Morales i Morera, director de la revista Descobrir ( www.descobrir.cat ), de Furgoyporteo i Viajando nuestra vida.

BARCELONA

Les Dous de Torrelles de Foix

Té salt d’aigua i zona de bany freda i profunda. Hi ha una font amb 35 brolladors d’aigua i té zona de pícnic amb barbacoes i taules. Per reservar les instal·lacions has de trucar a l’Ajuntament (93 897 10 01).

Riera de Merlès

Riera amb gorgs, gorges i salts d’aigua amb diverses zones de bany. Una ruta circular (7 km) i senzilla que pot fer-se amb la mainada.

Pèlags de Foix

Excursió senzilla que pot fer-se amb nens seguint el curs del riu Foix fins a arribar als pèlags -tolls d’aigua-. Hi ha el pèlag gran, un gorg profund amb un salt d’aigua, i el Pèlag de les Nenes, la zona on fa anys es banyaven les noies.

Riera de Martinet

El cotxe es pot deixar al pàrquing i començar la ruta a la Font dels Enamorats. Camí circular, fàcil i amb ombres, ben indicat i amb panells informatius sobre la flora i la fauna. Pots refrescar-te en diferents gorgs. No et perdis les escultures dels Jardins de la Frau.

Salt del Gorg de Borredà

Pots aparcar abans d’entrar a Borredà arribant-hi des de Ripoll. De fàcil accés, menys de 10 minuts des de la carretera, amb un recorregut que està indicat, apte per a tothom malgrat no ser pla. Tria bé quan hi vas per evitar que estigui ple de gent.

TARRAGONA

Fontcalda

A prop de Gandesa hi ha un petit congost amb tolls i piscines naturals amb aigües provinents d’una font termal d’aigua calenta (28 ºC de mitjana).

Toll de Vidre

A uns 7 km d’Arnes, és perfecte per anar-hi amb criatures, pots anar-hi en bici o aparcar-hi a prop el cotxe. La zona de bany té un tobogan natural, és poc fonda i té una petita platja de pedres.

Gorgs de la Febró

A les muntanyes de Prades, a la província de Tarragona. Hauràs d’aparcar al costat de la carretera. Hi ha diversos gorgs i cascades al llarg de la ruta que valen molt la pena. Ves-hi d’hora abans que s’ompli de gent.

Toll de la Palla

Pots arribar-hi des de Siurana pel Camí de la Trona o des de Cornudella de Montsant caminant (1 h) cap al pantà de Siurana. Sempre hi ha aigua, fins i tot a l’agost i el setembre.

Toll de l’Olla

Només s’hi pot accedir caminant (25’) des del poble de Farena, on pots aparcar el cotxe. El gorg és al peu d’un salt d’aigua, és un forat de roca des d’on et pots tirar a 15 metres d’alçada.

LLEIDA

Bóixols

Per arribar al pont medieval de Bóixols pots deixar el cotxe en un pàrquing petit -5 o 6 vehicles- a l’entrada del poble. La ruta pedregosa i apta per a tothom està ben indicada i es pot fer en 30 minuts/trajecte.

Pantà de Sant Antoni

A Talarn amb unes platges de fàcil accés i moltes zones de bany. Val la pena passar per Lo Quiosc, considerat el millor restaurant amb encant del Pallars (2019).

Forat d’Abella

Conegut també com el Foradot. Ruta aquàtica a Abella de la Conca, pujant pel riu Abella, et trobes una cascada, gorgs i jacuzzis naturals.

Pantà de la Llosa del Cavall

A la Vall del Llord, pots banyar-te a les seves aigües turqueses, anar en caiac o llogar un patinet, en un entorn de muntanya.

GIRONA

Gorgs de Campdevànol

Són set salts d’aigua en un recorregut circular d’uns 10 quilòmetres, als afores de Sant Llorenç de Campdevànol. Fins al setembre s’ha de pagar 5 €/persona d’ecotaxa, que es reinverteix en la preservació de l’espai.

Gorg Blau

Pots deixar el cotxe prop de l’aparcament del càmping de Sadernes. Des d’allà pots fer una caminada fins al gorg Blau, amb l’aigua gelada, i seguir fins a arribar al salt del Brull, que té l’aigua menys freda.

Gorg del Molí dels Murris

A Cogolls hi ha un petit aparcament des d’on pots començar la caminada, que està indicada. El gorg d’aigua freda i cristal·lina és gran. A més del salt d’aigua hi ha travertins i plantes petrificades.

Pantà de Darnius-Boadella

És l’embassament que pertany al riu Muga. A més de banyar-t’hi -a l’estiu hi ha plataformes flotants-, pots fer activitats aquàtiques -caiac, wakeboard o Bus Bop- al Club Nàutic de Darnius.

Salt del Molí de Vidrà

Excursió curta, fàcil i circular, indicada des de la carretera de Ciuret, que comença davant el poliesportiu de Vidrà. La caiguda del salt és de 20 metres, i l’aigua està glaçada.

Salt de l’Olla

A Hostalets d’en Bas hi ha un petit pàrquing habilitat. Arribes al salt amb una ruta de 5,98 km i cert desnivell, que transcorre al costat del torrent del Puig. Paisatges espectaculars i diferents gorgs fins a arribar al salt.

QUÈ NECESSITES Escarpins o sandàlies de trekking. Calçat còmode i adherent que permeti anar per l’aigua, pesi poc i no rellisqui. Tovallola. Millor si s’eixuga ràpid. Samarreta de bany. Protegeix del sol i si es mulla no passa res. Protecció solar bio. Filtres solars naturals que no perjudiquin el medi. Aigua i menjar. Cal hidratar-se i poder fer un mos, sobretot en funció de les hores que hi estem. Bossa o recipient per endur-te la brossa.