La moda més mediàtica puja a la passarel·la

Són cada vegada més els dissenyadors que es desmarquen dels calendaris habituals de les passarel·les perquè aquest format clàssic no combrega ni amb l’estil ni amb els valors o l’envergadura de la marca. Conscient d’aquest fenomen, el 080 Barcelona Fashion va dedicar ahir la seva última jornada a explorar nous formats, el que anomenen 080 Capsules Day, amb dissenyadors que van tenir total llibertat per mostrar les seves col·leccions d’una manera creativa. Tot i les bones intencions, la forma va predominar per sobre del contingut amb propostes comercials que es van presentar en un embolcall poètic. Així la passarel·la catalana es va omplir de rostres mediàtics, dissenyadors televisius que compten amb el suport de celebrities i estrelles d’Instagram.

L’ambaixador de la nit va ser Juan Avellaneda, que va exercir d’amfitrió de la festa de clausura, que es va allargar fins a la mitjanit. “Venim a divertir-nos amb la moda!”, deia. Era la seva manera de fer un repàs als cinc anys de la marca amb un esdeveniment íntim on els convidats feien de models.

Judit Mascó, Macarena Gómez i el seu marit, Aldo Comas, o Carles Francino, entre altres cares conegudes, van exhibir les peces més simbòliques del dissenyador barceloní. “Reivindico la bellesa en el sentit més tradicional i discrepo d’aquesta moda que abraça el que és lleig amb roba que no afavoreix”, detallava Avellaneda. Less grunge, more glamour diu el seu eslògan, que és tota una declaració d’intencions. “El meu estil és sofisticat amb una visió contemporània dels patrons de la sastreria clàssica”, afegia Avellaneda, que va aprofitar l’ocasió per anunciar una novetat: “Aviat entraré al mercat nupcial”.

Qui també va arrossegar masses, però d’una altra generació, va ser la instagramer Inés Arroyo, recentment convertida en empresària a través de la marca, Laagam. El que va començar com una afició a les xarxes socials ha esdevingut una professió. “Laagam és 100% jo mateixa, les peces que em poso i les que vull compartir amb totes les dones”, explicava al backstage. Més enllà de les vendes, la marca utilitza Instagram per establir un feedback amb les usuàries que poden decidir alguns paràmetres de la roba. “Elles m’ajuden a triar un color, un estampat o un tipus de màniga. Per a mi és molt important fer-les partícips de la meva roba, perquè són les millors prescriptores”, deia. La desfilada d’Inés Arroyo, amb looks que formen part del seu armari habitual, ja són en botigues i va seduir una munió de joves de la generació Z, a qui no va importar haver d’esperar a fora del recinte 40 minuts de retard per veure la desfilada.

Al matí Juanjo Villalba Bermúdez debutava al 080 amb Mitología emocional, una proposta que va convertir la passarel·la en una galeria d’art on els models encarnaven estàtues i els 12 looks presentats es podien veure i tocar -tot i que els assistents preferien immortalitzar-ho a través del mòbil. Reconvertit en dissenyador després de treballar en màrqueting, Villalba creu que portar el seu treball al 080 pot fer que se li obrin nous camins professionals: “Vaig trucar moltes portes i em deien que el meu perfil no encaixava, perquè sobresortia d’allò estàndard. Per això he decidit fer de la meva col·lecció una campanya de publicitat” i per això la roba exhibida no es produirà ni es vendrà.

A la tarda el punt va ser el gran protagonista a través de dues marques: Las Antonias és una firma que converteix la teixidura en un art a través de roba que s’elabora de manera artesanal al seu taller a Lleó. “Elaborem peces gairebé úniques perquè quan teixeixes mai hi ha dues peces iguals”, explicava Liza Santos, una de les dissenyadores. Seguint la tradició familiar, que involucra tres generacions de la mateixa família, la firma castellana aposta per tornar als orígens de les tècniques del fet a mà, però renovant el producte, ja que elaboren peces vistoses de llana verge o cotó natural pensades per ser fons d’armari. A la passarel·la, un bailaor flamenc va obrir i tancar aquesta desfilada acolorida plena de peces amb tons rosats i rica en textures.

Per acabar, la firma Alled-Martínez també va mostrar que sap fer del punt la seva marca personal. Després de treballar a Givenchy, el dissenyador barceloní arrelat a Londres va exhibir a través d’una performance en què els models estaven estàtics la segona col·lecció masculina pròpia que ja havia presentat al gener a París. “Dissenyo per un dandy decadent que manté l’actitud i l’elegància dels anys 30, però l’atreviment i la fantasia dels anys 70”, deia el dissenyador de la marca, Archie. La proposta barreja la sastreria londinenca amb l’art del punt, creant peces híbrides elegants en la forma i sorprenents al tacte. “Aquesta és la meva visió de la moda”, va resumir aquest jove dissenyador.