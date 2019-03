Dumbo, Peppa Pig, el Barça i la Patrulla Canina, protagonistes de les mones del 2019

Per Pasqua, un element gairebé imprescindible és la mona que els padrins regalen als fillols. Els pastissos coronats amb ous o detallades figures de xocolata s'han de triar amb cura per adaptar-se a les últimes tendències. Enguany, el Gremi de Pastisseria de Barcelona ha vaticinat que les mones d’autor dedicades a personatges com Dumbo, Miffy, la Patrulla Canina i Peppa Pig seran les més sol·licitades juntament amb clàssics que no fallen mai com el Barça i els unicorns. Tot i això, el gremi també proposa les mones personalitzades com una alternativa innovadora, perquè presenten dissenys únics amb diferents mides i colors i imatges impreses amb tintes alimentàries en xocolata.

La previsió de vendes és positiva i es manté estable respecte a l’any passat, tot i un possible augment de les temperatures per Setmana Santa. De fet, els pastissers de Barcelona calculen que els catalans menjaran unes 700.000 mones artesanes per Pasqua. Un dels aspectes a tenir en compte a l'hora de comprar-la és la tasca de l'artesà, el qual sol dedicar més de tres hores de feina per peça, entre crear els motlles o tallar els patrons per formar les figures, treballar la xocolata, unir-ne les parts, pintar-les i decorar-les. Per aquest motiu, els preus varien segons el tipus de figura de xocolata i de la mida del tradicional pa de pessic, encara que en podem trobar a partir de 20 euros. Es tracta d'un treball que, encara ara, els pastissers agremiats realitzen artesanalment.

315x388 Monstres de colors de xocolata Monstres de colors de xocolata

Gràcies a les noves tendències podem trobar mones innovadores i amb característiques particulars, com la reducció de sucre en el clàssic pa de pessic (amb mantega, xocolata i fruita confitada). “Els pastissers responen així a la preocupació per reduir el consum de sucres i greixos i a la preferència pels gustos menys dolços”, tal com explica el president del gremi, el pastisser Elies Miró, de Castellterçol. Els últims anys s'han imposat les figures de xocolata, per sobre del tradicional pastís amb els ous. Aquest canvi es veu reflectit en les xifres, que mostren que la venda de pastissos s'ha reduït a la meitat.

La mona, sis segles de tradició

La primera documentació d'un pa de pessic circular amb ous durs data del segle XV, encara que no va ser fins 400 anys més tard que els pastissers francesos van acompanyar aquestes peces amb xocolata. Al segle XX va néixer l'art de crear figures amb aquest ingredient. La tradició va arribar a Barcelona al 1939 de la mà del pastisser Lluís Santapau, que des de la desapareguda Confiteria Mora va començar a modelar-ne les primeres figures. Des de llavors les mones de xocolata s'han popularitzat per tot el país amb grans creacions.

L'any 2000 el Gremi de Pastisseria de Barcelona va impulsar la creació del Museu de la Xocolata, en què s'exposen una sèrie d’obres úniques i es repassa la història del treball artesà de centenars de mestres xocolaters. Al costat del museu hi ha l'Escola de Pastisseria del Gremi, que forma futurs pastissers de tot el món.

Els bunyols de Quaresma

Els bunyols precede¡xen les mones els dies de Quaresma. La tradició marca que els pastissers únicament els preparin i els comercialitzin els set dimecres i els set divendres de Quaresma, començant el Dimecres de Cendra i acabant el Divendres Sant. Una realitat que ha canviat els últims anys a causa de l'alta demanda. A Catalunya els bunyols poden ser de vent (farcits o no) o de l'Empordà, si tenen una massa més consistent.