La pandèmia es cola a la decoració de Nadal

Si hi ha alguna cosa que a tots ens aniria bé aquest 2020 seria poder projectar alguna activitat que ens faci il·lusió. Potser per això estem veient que la decoració nadalenca ha entrat en mode turbo aquest any. Als Estats Units, de fet, les decoracions més elaborades de Halloween ja s'instal·laven en alguns jardins a l'agost i els ornaments nadalencs van aparèixer a les botigues al juliol. Entre les tradicionals garlandes, estrelles i pinyes aquest any també abunden altres decoracions no tan típiques com algunes amb la cara d'Anthony Fauci, el reconegut expert en malalties infeccioses que s'ha enfrontat al president Trump per la gestió del coronavirus, o miniatures amb la cara de Ruth Bader Ginsburg, la jutge del Suprem, símbol de la lluita feminista, que va morir al mes de setembre, o fins i tot objectes de decoració que fan broma amb la desaparició de paper higiènic dels supermercats d'arreu a l'inici de la pandèmia.

La figureta de Nadal de Ruth Bader Ginsburg / BISCUIT

Els comerciants d'establiments de decoració que han de lidiar amb l'estat d'ànim de la població van haver de fer una tria aquest estiu: o continuar amb el seu negoci com sempre o acceptar el dolor, l'ansietat i el nihilisme d'aquest 2020 i confiar en fer riure una mica la gent en aquest procés. "No tenim ni idea de com seran les vacances de Nadal", diu Chelsie Rowlett, cap de tecnologia de la botiga de decoració Biscuit Home de Houston, Texas. "De fet, a l'estiu fèiem broma dient que el Nadal es cancel·laria", diu. Al mes de juliol, la botiga va fer una comanda d'elements de decoració relacionats amb la pandèmia, però amb precaució, perquè no sabien quina seria la rebuda. Quan van posar els objectes a la venda, al setembre, en van vendre més de 1.500 en un dia. "Ens vam quedar impressionats", diu Rowllett.

Una manera de recordar l'any que s'acaba

Ann Sinclair, de 39 anys, és propietària de la botiga de decoració Fig Tree de Chicago, i explica que la seva opció de vendre decoració nadalenca no tradicional i amb un punt d'humor negre "no va ser òbvia". "L'humor i el sarcasme sempre han format part de la meva marca", explica, i afegeix que a banda d'elements com les cares de Fauci o Ginsburg vendrà, per exemple, ampolletes de gel hidroalcohòlic per penjar a l'arbre de Nadal. La marca fins i tot té una Col·lecció pandèmia de felicitacions de nadal que comparteixen "alguns sentiments que costa trobar impresos", diu Sinclair, com la targeta en què hi posa: "Ha sigut un any molt fotut" o "Benvinguts al xou de merda". Potser és complicat imaginar que penjarem la bola amb forma de gel hidroalcohòlic al costat de la figura del Pare Noel feta per l'àvia, però hi ha molta gent que creu que la decoració nadalenca és una manera de celebrar o recordar l'any que acaba i ara que el 2020 arriba a la seva fi una ampolla de gel hidroalcohòlic sembla molt apropiada.

Una bola de Nadal que fa broma amb 2020 dient "molt dolent, no el recomanaria" / THE FIG TREE

De fet, a les webs on es venen productes artesans ja fa temps que els clients busquen aquest tipus de productes desesperadament. Dayna Isom Johnson, experta en tendència de la web Etsy, diu que a l'agost van registrar un augment del 260% de les cerques relacionades amb decoracions de mascares per Halloween. Swasti Sarna, mànager de Pinterest, explica que l'any passat la gent havia començat a buscar idees per decoracions nadalenques al mes de setembre però aquest any les cerques van començar a l'abril. I molts buscaven ítems relacionats amb el 2020: objectes en forma de paper de vàter o missatges per als pares i mares que van haver de fer de mestres a casa. Kristen Hatfield, de 31 anys, ven coses de la seva marca a través d'Etsy, i va començar a vendre objectes de fusta pintats a mà –com boles per a l'arbre de Nadal o cartells per penjar a casa– centrats en la pandèmia. Ho va començar a fer al juliol. Hatfield, que viu a Kentucky, diu que dissenyar i pintar manualment aquests objectes van ser una forma de teràpia durant un moment dur. "Volia crear alguna cosa que provoqués un somriure a les persones per recordar aquest any boig", diu.

Una de les creacions de Kristen Hatfield / KJCreationsKY

Laura Davis, de 56 anys, és la propietària de la botiga online de brodats Needlepoint by Laura, i explica que el seu negoci s'ha quadruplicat el 2020. Al principi estava preocupada per intentar posar una mica de llum en la foscor d'aquest any, però s'ha adonat que el que millor ha funcionat han sigut els productes que tenen un punt sarcàstic, que s'han convertit en bestsellers com els brodats amb missatges com "2020, l'any del pijama" o "Quedar-se a casa és el nou sortir".

Rècord de vendes de parenoels amb mascareta

Fins i tot els outlets de decoració més tradicionals com Old World Christmas, una de les botigues més importants i reconegudes dels Estats Units de decoració nadalenca amb més de 40 anys d'història, està veient un gran volum de vendes aquest 2020 d'objectes relacionats amb la pandèmia. "El nostre parenoel amb mascareta està batent tots els rècords de la botiga", diu Neal Applefeld, director executiu de la companyia. Applefeld, de 53 anys, explica que en els últims anys la gent tendia a comprar objectes decoratius que recordessin els nadons nascuts aquell any o alguns aniversaris. Aquest any, en canvi, també triomfen objectes que remeten al que en anglès es coneix com a comfort food (i que fa referència al menjar que ens fa sentir bé) i que en aquest cas són boles de nadal que representen un plat de ramen o de macarrons amb formatge, així com cervesa, Martinis o vi. "És un fenomen interessant d'analitzar perquè la gent està comprant ornamentació que reflecteix coses que els fan sentir bé i confortables a casa seva o coses que han trobat a faltar a les seves vides", diu Applefeld.

Figureta de paper de vàter per penjar a l'arbre de Nadal / Biscuit

Sinclair, de la botiga Fig Tree, diu que troba consol en aquestes decoracions. "M'imagino penjant-les al meu arbre de Nadal el 2060 quan sigui una dona gran", diu. "Diria que em dona esperança que aquell dia la pandèmia ja estarà al nostre mirall retrovisor".

Una ampolleta de gel hidroalcohòlic per penjar a l'arbre / BISCUIT