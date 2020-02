Us proposem 10 plans per al cap de setmana

Llum BCN

Barcelona. Del 14 al 16 de febrer

Aquest cap de setmana, quan es faci fosc, la llum transformarà el barri del Poblenou de Barcelona en un laboratori de recerca al servei d’artistes de tot el món. Creadors que utilitzen la llum, el moviment, la realitat virtual i la intel·ligència artificial per explorar noves formes i significats per a l’espai públic i eixamplar els límits de les nostres percepcions. Fins a 23 artistes participen en aquest festival que proposa unes quantes rutes.

651x366 Una instal·lació de llum al Disseny Hub / AJUNTAMENT DE BARCELONA Una instal·lació de llum al Disseny Hub / AJUNTAMENT DE BARCELONA

Festa dels Traginers

Balsareny. Del 14 al 16 de febrer

Aquest cap de setmana Balsareny celebra aquesta festa –declarada d'interès turístic i Festa Tradicional d'Interès Nacional– amb tot un seguit d'activitats, com els correfocs, els concerts i l'espectacle pirotècnic i la cavalcada dels traginers. És una festa tradicional en què els protagonistes són els traginers, les persones que transportaven les mercaderies gràcies als animals de ferradura.

Jornades Gastronòmiques de la Galera

Terres de l'Ebre. Fins a l'1 de març

La galera és la protagonista de molts plats, sobretot d’arròs, a les Terres de l’Ebre, i per això es fan aquestes jornades gastronòmiques dedicades a promoure-la. Uns quants restaurants d'alguns municipis de l’Ebre participen en aquestes jornades creant uns menús degustació especials perquè els visitants puguin gaudir dels millors plats amb aquest crustaci.

651x366 Un plat amb galeres / MARC PRADES / ANTIC MOLÍ Un plat amb galeres / MARC PRADES / ANTIC MOLÍ

Trinxat al plat

Puigcerdà. Fins al 29 de febrer

Aquest plat típic de la Cerdanya, amb verdura i cansalada, té molts seguidors i per això durant quatre setmanes a Puigcerdà es podran degustar, tant en menú com a la carta, els millors plats de trinxat elaborats pels restaurants de la vila que formen part de la XXIV Festa del Trinxat.

651x366 Un plat de trinxat Un plat de trinxat

eDreams Mitja Marató

Barcelona. 16 de febrer

Torna aquesta cita per als aficionats del running pels carrers de Barcelona. Són 21 quilòmetres que comencen i s'acaben al passeig Pujades i passen pel passeig de Sant Joan, per la Gran via, per Entença i pel carrer Marina. Es donen 2 hores i 45 minuts per acabar-la.

651x366 Participants d'una edició anterior de la mitja marató / CRISTINA CALDERER Participants d'una edició anterior de la mitja marató / CRISTINA CALDERER

Temps d'Uriços

Sant Feliu de Guíxols. Fins al 28 de febrer

Els eriçons de mar tenen noms diferents segons la zona del país on siguem. A Sant Feliu de Guíxols en diuen uriços i precisament ara estan en el seu millor moment. Per això tot aquest mes podreu degustar plats amb aquest ingredient com a protagonista en uns quants restaurants del municipi.

651x366 Un grapat d'uriços / PIXABAY Un grapat d'uriços / PIXABAY

Olotx2

Olot. Del 14 al 16 de febrer

La capital de la Garrotxa torna a celebrar una de les iniciatives que més èxit han tingut en els últims anys: l'Olotx2, que enguany arriba a la 8a edició. Del 14 al 16 de febrer tothom qui vulgui dormir, menjar, comprar i descobrir la ciutat ho podrà amb un descompte important: pagant només per un en poden gaudir dues persones.

651x366 El centre d'Olot, des de l'aire / AJUNTAMENT D'OLOT El centre d'Olot, des de l'aire / AJUNTAMENT D'OLOT

Fira del Disc

Barcelona. Del 14 al 16 de febrer

Les Cotxeres de Sants acullen la 27a edició de la Fira de Disc amb la voluntat d'atreure tots els amants dels vinils i la música en general. Al llarg dels tres dies s'hi podrà comprar i vendre, escoltar música, buscar alguns tresors de col·leccionista o descobrir-hi peces antigues. Una fira d'entrada gratuïta on us esperen 50 expositors vinguts de tot arreu.

Festa de la Llordera

Torà. 15 i 16 de febrer

Una setmana abans del començament de les festes de Carnaval, els carrers de Torà s’omplen de gegants, disfresses, música i balls per celebrar la Festa de la Llordera. La participació dels gegants del poble, coneguts com el Brut i la Bruta, és un dels moments més esperats d'aquesta festa que també inclou una rua infantil, concurs i ball de disfresses, concurs d'engalanar balcons, ninots al carrer, xarangues i una gran botifarrada popular.

Van Van Gastromarket

Barcelona. Del 14 al 16 de febrer

Tornen les caravanes gastronòmiques del Van Van, les més apreciades pels foodies de la ciutat, amb motiu del Festival Llum BCN, del qual formaran part per tercer any consecutiu. El mercat gastronòmic se situarà en dues localitzacions del barri de Poblenou i oferirà, com sempre, una gran varietat de menjars de tot el món fets al moment.