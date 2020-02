Us proposem 10 plans per al cap de setmana

Trinxat al plat

Puigcerdà. Fins al 29 de febrer

Aquest plat típic de la Cerdanya, amb verdura i cansalada, té molts seguidors, i per això durant quatre setmanes a Puigcerdà es podran degustar, tant en menú com a la carta, els millors plats de trinxat elaborats pels restaurants de la vila que formen part de la XXIV Festa del Trinxat.

651x366 Un plat de trinxat Un plat de trinxat

Jornades gastronòmiques del calçot

Fins a l'1 de març

És època de calçots i els amants d'aquesta hortalissa en poden gaudir arreu del país. Ara, fins a l'1 de març, onze restaurants de Mont-roig del Camp i Miami Platja celebren unes jornades gastronòmiques dedicades al calçot amb receptes sorprenents.

651x366 Calçots amb salsa romesco / GETTY Calçots amb salsa romesco / GETTY

Festa de la Llum i Fira de l'Aixada 2020

Manresa. Fins al 8 de març

Any rere any els manresans comencen a celebrar el 21 de febrer un conjunt d'activitats festives per rememorar el dia que es va acabar una gran sequera al segle XIV. Durant 15 dies hi ha moltes activitats, però l'últim cap de setmana de febrer els carrers del poble es decoren com si fos el segle XIV i s'hi recrea un mercat medieval en què els botiguers es vesteixen com joglars, artesans i funambulistes.

La cuina del bacallà

Tossa de Mar. Fins a l'1 d'abril

De l'1 al 31 de març, set restaurants de Tossa de Mar crearan un menú especial de tres plats, que seran diferents a cada establiment, en què utilitzaran el bacallà com a producte principal. L'objectiu és promocionar un dels ingredients tradicionals, i alhora dels més versàtils, de la cuina catalana.

Fleadonia

Barcelona. 3 de març

Roba de segona mà, accessoris, peces de disseny i tota mena de tresors. Tot això i més ho podreu trobar al Fleadonia, el mercat de segona mà del Raval, que sempre ve acompanyat de música, molta animació i vermut per a tots els assistents.

651x366 Una edició anterior del Flea Market / INSTAGRAM Una edició anterior del Flea Market / INSTAGRAM

Jornades Gastronòmiques de la Galera

Fins al 8 de març. Diversos municipis de les Terres de l'Ebre

Quatre municipis mariners de les Terres de l'Ebre –Alcanar, l'Ametlla de Mar, l'Ampolla i Sant Carles de la Ràpita– s'uneixen per reivindicar la galera, un crustaci abundant a les zones pròximes al Delta. Diversos restaurants oferiran menús que tindran la galera com a producte central, amb plats tan suculents com la fideuada amb galeres, la carxofa confitada amb ou 'poché' i tempura de galera, o el rap a la crema de calçot i galera.

651x366 Les galeres són les protagonistes de les jornades / MARC PRADES / ANTIC MOLÍ Les galeres són les protagonistes de les jornades / MARC PRADES / ANTIC MOLÍ

Fira de la ceba i el calçot

Vila-sacra. 1 de març

Els carrers del centre d'aquest poble de l'Alt Empordà s'ompliran aquest diumenge de parades per donar a conèixer la varietat de cebes i calçots que es produeixen en aquesta zona. A la Fira també s'hi podran trobar pastissos i melmelades, altres productes d’alimentació i objectes d'artesania. A més, al pati del Centre Cívic es pot participar al Concurs de menjar calçots, i a l’interior del mateix Centre s'hi farà una calçotada popular.

651x366 Calçots a la brasa / ACN Calçots a la brasa / ACN

Palo Market Fest

Barcelona. 21 de febrer i 1 de març

Torna aquest mercat de disseny que en aquesta edició està dedicat a les dones, donant visibilitat a creadores pioneres que amb la seva feina ens han fet descobrir una mirada diferent. Hi haurà representació de dones artistes en el camp del disseny, la gastronomia i l'artesania a banda d'actuacions musicals i la millor oferta gastronòmica amb els food trucks.

651x366 Aquesta edició del Palo Market està dedicada a les dones / PALO MARKET FEST Aquesta edició del Palo Market està dedicada a les dones / PALO MARKET FEST

Àgora Dolça

Girona. Del 29 de febrer al 2 de març

Aquest esdeveniment neix amb vocació d’esdevenir un referent en el sector de la pastisseria, la confiteria i la xocolata, i inclou tres esdeveniments: la Fira més dolça, una jornada popular al llarg de dissabte amb una fira de productors i artesans de confitures, xocolates i tot tipus de dolços; el Concurs Mundial de Xuixo, diumenge al migdia, i l'Àgora Dolça, dilluns, que serà una jornada per al públic professional.

Ravalsoltada

Barcelona. 29 de febrer

Aquest dissabte se celebra als carrers de Ciutat Vella la Ravalsoltada, la festa de disfresses més original i divertida que té lloc una setmana després de Carnaval. Enguany arriba a la seva 16a edició amb una trentena d'entitats del barri del Raval que han organitzat una rua, una cercavila i una batucada.