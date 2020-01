Els venedors de plantes triomfen a Instagram

¿Heu sentit mai parlar d’un coach de plantes? No porten xiulets ni entrenen les plantes perquè creixin. No. El que fan és ensenyar a les persones com fer que les plantes sobrevisquin a casa mostrant-los com tenir cura dels seus fills clorofil·lats i com escampar la verdor al seu gust. El lloc on sovint actuen aquests coaches és Instagram, que en certa manera s’ha convertit en la versió moderna d’uns grans magatzems on trobem tot tipus d’empreses que s’adapten a la xarxa i hi venen roba, sabates, maquillatge, perruques o articles de cuina.

I les plantes d’interior, molt populars entre els mil·lennials, han fet arrels a l’aplicació. A mesura que les begònies, les monsteres i els cactus s’uneixen a les imatges de celles depilades o parets blanques d’apartaments típiques d'Instagram, joves emprenedors han començat a construir negocis al voltant de les plantes oferint consells sobre com mantenir-les amb vida.

El 2018, segons dades la National Gardening Association dels Estats Units, els joves de 18 a 34 anys van representar el 25% de la despesa total en plantes i jardineria al país nord-americà, un lleuger augment respecte al 23% del 2017. A més, i segons l’associació, l’any passat els mil·lennials van gastar més de 13 mil milions de dòlars en jardineria, i molts estan en llista d’espera per a una de les seves plantes preferides.

“En comptes d’intentar vendre, vendre i vendre, hem intentat fer una cosa diferent i també educar”, diu Puneet Sabharwal, de 38 anys, que juntament amb Bryana Sortino, de 36 anys, han creat Horti, una empresa que ofereix plantes a través d’un servei de subscripció. Horti va néixer el 2017 en un apartament de Brooklyn i en un primer moment envia una planta senzilla i resistent als seus clients. Un cop la seva confiança en la cura de la planta creix, comencen a enviar plantes que requereixen més manteniment.

Sabharwal explica que abans que ell i Sortino creessin l'empresa havia notat que els seus amics solien comprar les plantes en funció del que veien a la botiga, sobretot per la seva aparença, i no per la seva capacitat de cuidar-se’n. Tenir una planta, en altres paraules, tenia més a veure amb com quedava en una foto d’Instagram que no pas amb si la podien mantenir amb vida. “El que passava és que compraven plantes que acabaven morint i això deixava molt tocada la confiança dels compradors en la seva capacitat per cuidar plantes –diu Sabharwal–. En canvi, si compres plantes que creixen i sobreviuen tens la sensació que estàs fent una bona feina”, afegeix.

Evitar que les plantes morin

Pel que fa a totes aquestes plantes que no prosperen després de penjar una foto inicial a Instagram, Andrea Ruiz-Hays, fundadora d’Eco Strategies Group, una firma de consultoria que treballa amb empreses per ajudar-les a desenvolupar pràctiques més sostenibles, diu que “hi ha una petita responsabilitat ambiental”. “Quan les plantes moren estem enviant productes addicionals a l’abocador –diu Ruiz-Hays–. Aquestes plantes es descomponen i contribueixen a augmentar les emissions de carboni”.

Des d’Horti diuen, precisament, que volen ajudar els consumidors a mantenir les plantes lluny dels abocadors i utilitzen Instagram per ajudar-les a sobreviure. El compte de l’empresa en aquesta xarxa social té més de 35.000 seguidors, i segons Sabharwal s’ha convertit en la millor manera d’aconseguir vendes. “Veig el compte d’Instagram com una galeria on també expliquem què està passant en el gran món de les plantes d’interior”, diu. Segons explica Sabharwal, la major part de les plantes de l'empresa venen de Florida i viatgen fins a vivers de Long Island. Un cop allà, les distribueixen. “El temps és or per a molts d’aquests cultivadors”, diu. Per això no sorprèn que els vivers també tinguin ganes d’aprofitar-se de l’augment de vendes de plantes a través de les xarxes socials.

Hirt’s Gardens, una companyia de plantes d’Ohio que porta 105 anys en aquest negoci, ha experimentat un augment del 30% dels beneficis en la última dècada gràcies a les xarxes socials, diu Matt Hirt, un dels propietaris de l’empresa. Hirt té 42 anys i explica que aquest augment ha tingut lloc tot i els compradors que s’aprofiten de la propagació, la capacitat d’algunes plantes de generar noves plantes a partir d’esqueixos. Diu que pot reconèixer perfectament quan una persona compra una planta per “estimar-la” o quan ho fa perquè es propagui i poder vendre'n els resultats. “No em pren beneficis”, diu Hirt, que explica que les vendes per internet de la seva empresa el 2019 van ser d’aproximadament 1,5 milions de dòlars, quasi el doble que l’any anterior.

Blane Turiczek, de 24 anys, és el community manager de l’empresa, i diu que el costum dels clients d’etiquetar el viver a Instagram un cop han comprat les plantes ajuda a promocionar-les. “Algunes de les més boniques ara mateix tenen llista d’espera”, destaca. Una de les preferides d’Instagram, amb una llista d’espera de 6 persones, és el filodendre Pink Princess, una planta d’interior amb fulles roses i verd fosc que es ven per 50 dòlars. Algunes tiges es desenrotllen i deixen entreveure unes fulles completament roses. El viver acostuma a rebre’n dues per setmana.

Un portaveu d’Instagram comenta que la companyia no té cap informació sobre un augment de vendes de plantes a la xarxa, però sí que afegeix que “la venda de plantes és popular al Marketplace de Facebook”, que és la companyia propietària d’Instagram.

Perill d'estafa

Però comprar plantes a les xarxes socials també suposa riscos. Un d'ells és el frau: pots comprar una planta exòtica quan encara no ha germinat amb la promesa que les seves precioses fulles apareixeran en algun moment i que això no acabi passant. “Això es dona”, diu Nick Cutsumpas, un coach de plantes que al seu perfil d'Instagram @farmernicknyc té més de 23.000 seguidors i hi troba el 90% de la seva clientela. “Et poden dir que aquella tija prové d’una planta multicolor, que són més susceptibles a les malalties –diu Cutsumpas, de 27 anys–. I també pots comprar una planta perfectament verda i que al cap de dos anys no tingui ni una fulla”. I seguirà sent un misteri: “Mai sabràs si no li has donat a la planta el que necessita o si era un frau”.



Però per a la majoria de la gent, diu Cutsumpas, mantenir amb vida una planta que ha comprat online és relativament fàcil, sempre que li prestin l’atenció que es mereix. “Ningú neix amb mala sort amb les plantes”, conclou.