Les propostes més originals per fer aquest estiu a la Costa Brava

Per posar en valor la seva oferta i adaptar-la al complicat moment actual, el Club d’Enogastronomia de la Costa Brava i el Pirineu de Girona ha treballat amb els empresaris, guies, xefs, viticultors i productors del territori una oferta turística adaptada a la nova realitat fusionant la riquesa natural i paisatgística del territori amb l’enogastronomia. D’aquest treball n'han sorgit noves experiències que aquest estiu permetran gaudir d'espais a l’aire lliure i amb distància interpersonal, activitats amb grups reduïts, privats o a domicili.

El xef a casa

L'aposta pel turisme enogastronòmic per a aquesta temporada d’estiu, que també es pot visualitzar a la nova web que acaba d’estrenar el Club d’Enogastronomia Costa Brava Pirineu de Girona, reuneix un interessant ventall d’experiències i rutes locals, sempre sostenibles en relació al territori, per gaudir més que mai de la gastronomia gironina i l’enoturisme a la Ruta del Vi DO Empordà. Entre totes aquestes propostes hi ha fins i tot l'opció que alguns xefs, com els del Godard de S’Agaró o els Pescadors de Llançà, vinguin a cuinar-te allà on estiguis allotjat de la Costa Brava. Fins i tot xefs amb estrella Michelin, com Quim Casellas, del restaurant Casamar, o Albert Sastregener, del Bòtic, se sumen al projecte.

30 cellers visitables

Una altra novetat és la proposta dels germans Roca al Mas Marroch, el seu espai habitual per a esdeveniments, transformat en un restaurant molt més ampli del normal on es rememoren els plats icònics d'El Celler de Can Roca, des de finals dels anys 80 fins a principis dels 2000. D'altra banda, per als que vulguin gaudir de l’enoturisme a l'exterior, alguns dels més de 30 cellers visitables de la Ruta del Vi DO Empordà han ampliat les seves zones de pícnics i esmorzars quilòmetre zero, entre vinyes, per gaudir-ne en privat o en grups reduïts. Entre aquests cellers hi ha Masia Serra, Vinyeta, Terra Remota o el Mas Geli, que organitza Gastrowine, un tast de vins amb dinar entre vinyes privat i personalitzat. El Celler Martín Faixó i Mindfulkit han dissenyat l'experiència de benestar Sensacions de la Terra, que ens acosta a la natura per reconnectar amb els nostres sentits a través d’un tast de vins molt especial, que combina tècniques de mindfulness i banys de bosc.

651x559 Entaular-se en un entorn còmode però a l'exterior és una idea molt apropiada per a aquest estiu / TURISME DE GIRONA Entaular-se en un entorn còmode però a l'exterior és una idea molt apropiada per a aquest estiu / TURISME DE GIRONA

En globus

Una altra opció molt ben pensada per passar-ho bé durant l'estiu del covid-19 és sumar-se a les propostes de La Gastronòmica, que ofereix "emocions enogastronòmiques en tot tipus d’ubicacions", tal com expliquen els responsables del turisme gironí. Portar-te el sommelier o xef a casa o enlairar-te en un globus aerostàtic de Globus Empordà per observar durant 45 minuts les millors vistes i gaudir d’un tast de vins i formatges per recuperar forces a l'acabar formen part de la seva extensa llista de propostes.

Esmorzar al vaixell

Si l'opció preferida del visitant es sortir a navegar, a La Gastronòmica també organitzen sortides en una embarcació tradicional de la Costa Brava, amb parada en una cala per degustar productes de la Llotja del Peix de Palamós i vins de l’Empordà. Es pot triar entre veure sortir el sol esmorzant, dinar després de banyar-te o sopar amb la posta de sol i fer una capbussada sota la llum de la Lluna.

Enocaiac

Una altra opció de mar és l’Enocaiac. El Celler Hugas de Batlle i SK Kayak ofereixen una ruta arrelada al territori "amb l’ànima 100% del cap de Creus i de l’Albera". Es navega en caiac des de la platja del port de Llançà, per observar les vinyes vora el mar de Garbet, fins que s’arriba a una caleta de cap Ras amb vistes al cap de Creus, on es desembarca per fer el tast de vins d'Hugas de Batlle en un paratge inoblidable.

Maridatges amb flors

Els boscos, la vinya, el mar i l’excel·lent gastronomia que concentren les terres gironines ens donen l’oportunitat de gaudir d’experiències molts singulars. Aquest és el cas de Naturalwalks, una mirada singular i original que combina passejades i enogastronomia per descobrir ingredients de la nostra cuina al camp: flors i plantes silvestres comestibles i aromàtiques, fongs i bolets, algues... Entre elles, el “maridatge de flors i vins”, en el qual el botànic del Celler de Can Roca, Evarist March, i un sommelier ens permeten gaudir d’una experiència de maridatge de flors i plantes aromàtiques silvestres amb vins de la DO Empordà en plena natura per descobrir el terroir a través d’aromes i sensacions en boca.

651x366 Els pícnics entre vinyes també formen part de les originals propostes d'oci per a aquest estiu a la demarcació de Girona / TURISME DE GIRONA Els pícnics entre vinyes també formen part de les originals propostes d'oci per a aquest estiu a la demarcació de Girona / TURISME DE GIRONA

Formatgeries molt particulars

L’Empordà, el Pla de l’Estany o la Garrotxa són zones productores de formatge artesà de gran qualitat. En alguns casos les granges estan obertes al públic, compten amb botigues i hi organitzen activitats. S’hi poden trobar productes molt especials, difícils de localitzar en un supermercat. És el cas de Mas Marcè, amb formatges aromatitzats amb aigua de mar o amb llana de les mateixes ovelles. Aquest mas és el primer a fer formatges amb llet d’ovella ripollesa, autòctona. I ofereix una activitat familiar diferent, en què els més petits poden tocar els xais del corral i donar-los menjar, a més de participar en un taller de mató o en un taller de llana a l’estil tradicional. La visita a les instal·lacions inclou una degustació dels seus formatges i altres làctics, acompanyats sempre per un porró de vi jove de l’Empordà.

A més de formatgeria, el Mas Alba és també un establiment d'agroturisme. Disposa de sis habitacions dobles i ofereix esmorzars làctics. També ofereix allotjament La Xiquella, a la Vall d’en Bas, que per als seus visitants també organitza visites guiades a la seva formatgeria acompanyades de tastos dels seus productes.

Còctels al mar

Gerard Ruiz, bartender nascut al Port de la Selva i amb anys d’experiència en cocteleries de Londres, ha creat la seva pròpia marca d’esdeveniments enogastronòmics. Entre ells, sortides en barca des del Port de la Selva per degustar a bord i en alta mar diferents combinats de territori, i en algun cas amb destil·lats creats per ell mateix, com una ginebra inspirada en els pescadors de la Costa Brava. També ofereix visites guiades a la seva microdestil·leria per mostrar el procés de creació d’aquests productes, així com tallers privats a domicili.

Sidra amb poma gironina

A Mooma, una sidreria nascuda al bell mig d’hectàrees de plantacions de pomers a Fontanilles (entre Pals i Torroella de Montgrí), es poden tastar diferents tipus de productes, tots ells elaborats amb Poma de Girona: sidres, sucs, vinagres… També es poden visitar els pomers i aprendre a elaborar sidra. A més, s’hi organitzen esdeveniments privats i compta amb un restaurant a l’aire lliure que segueix la filosofia farm to table, de la granja a la taula.

651x366 Degustar productes autòctons com sidra feta amb Poma de Girona forma part de les propostes d'aquest any / TURISE DE GIRONA Degustar productes autòctons com sidra feta amb Poma de Girona forma part de les propostes d'aquest any / TURISE DE GIRONA

Molí i oli de l'Empordà

Girona és també una zona productora d’oli d’oliva de qualitat (la DOP Oli de l’Empordà). A Oli de Ventalló podeu participar en l'Olive Oil Experience, que consisteix en una visita guiada al molí i a l’olivar i un tast de diferents varietats d’oli entre oliveres centenàries i unes meravelloses vistes a la plana de l’Empordà.

Experiències a mida

La Costa Brava i el Pirineu de Girona ofereixen un gran ventall d’experiències enogastronòmiques basades en els productors visitables del territori. Per facilitar l’organització de rutes en què es puguin combinar diverses temàtiques, l'empresa local Girona Food Tours organitza les rutes al gust del consumidor. Rutes foodie per tot el territori gironí per conèixer els productors locals: formatges, anxoves de l’Escala, olis i vins de la DO Empordà…