Les tradicions que esperen (o no) a la petita Sussex

El nadó dels ducs de Sussex, Enric d’Anglaterra i Meghan Markle, serà el setè en la línia successòria quan neixi. Tot i això, s’ha fet públic que els seus pares no volen que tingui cap títol reial, una petició que serà difícil que els respectin els més monàrquics. El que es preveu és que, tot i les arrelades tradicions lligades als naixements reials de la família Windsor, la postura modernitzadora de la mare de la criatura, que pot néixer de manera imminent, podria fer canviar alguns costums.

El lloc que ha escollit Meghan Markle per donar a llum és una incògnita. No obstant, a última hora s’ha sabut que el nen podria néixer o bé a la residència dels ducs, Frogmore Cottage, o bé a l’Hospital Frimley Park, prop de casa seva. No naixerà, per tant, on van néixer els fills de Diana de Gal·les i de Kate Middleton. Tot i que Markle té fama d’innovadora pel que fa a tradicions, tenir els fills a casa és un costum antic entre els Windsor. La reina Elisabet II, per exemple, va tenir tots els fills en palaus de propietat seva.

Però la reina també va trencar una tradició en el seu moment, perquè quan va tenir el príncep Carles a l’habitació no hi havia el ministre d’Interior, que sempre hi havia estat per donar fe del naixement. Carles, al seu torn, també va innovar: va ser el primer pare present en el part dels seus fills, cosa que no havia passat mai fins llavors.

La tradició també marca que, un cop a la reina li arriba la notícia que ha tingut un nou descendent, el metge ha d’escriure a mà un comunicat en un pergamí en què s’informa del gènere del nadó -però no del nom- que es col·loca a l’entrada de Buckingham per informar-ne el poble. De fet, el text va acompanyat d’un pregoner que el proclama, perquè abans la majoria de la gent no sabia llegir. Això actualment conviu amb anuncis a les xarxes socials. A més, per donar difusió al naixement, l’exèrcit dispara 62 trets des de la Torre de Londres i repiquen les campanes de l’abadia de Westminster.

Una tradició que ara perilla és la fotografia oficial que es fan els pares quan abandonen l’hospital. Això ja s’ha filtrat que en aquest cas no es farà. No apareixerà, per tant, la manta de color beix que els regala sempre l’empresa Hurt and Sons.

Pel que fa al nom, a les cases d’apostes triomfen Diana i Victòria, dones destacades en la història dels Windsor. Haurem de veure quant fan esperar el poble per saber el nom de la criatura. Amb Carles d’Anglaterra, la reina Elisabet va tardar 20 dies a fer-lo públic. Els seus descendents han anat rebaixant aquesta xifra a cada naixement.