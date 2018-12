Aconsegueix amb l’ARA el llibre 'Culleres que cuiden'

A partir del 20 de desembre pots aconseguir amb l'ARA el llibre 'Culleres que cuiden', una guia d’alimentació per a nens i adults amb càncer il·lustrada per Pilarín Bayés.

A les seves pàgines hi trobareu receptes d'alguns dels millors xefs del país com ara Nandu Jubany, David Andrés, Núria Orench o Jordi Gironès, que expliquen diferents trucs i receptes per mantenir una dieta sana i equilibrada durant el tractament per combatre el càncer.

Tots els beneficis del llibre, que costa 20 euros, aniran destinats a la Fundació Joan Petit.