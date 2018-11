Acusen el ‘youtuber’ Dalas Review d'haver abusat d’una menor

Dalas Review, àlies de Daniel José Santomé Lemus, és un dels ‘youtubers’ més coneguts i polèmics a Espanya. I probablement ara encara ho serà més, després que l’Audiència Provincial de Madrid el jutgi aquest divendres per presumptament haver assetjat una menor de 13 anys i haver-ne abusat sexualment. Uns delictes de ciberassetjament sexual infantil i abús sexual de menors de 16 anys pels quals la Fiscalia li demana cinc anys de presó, a més d’onze anys d’inhabilitació especial de feines relacionades amb menors i la prohibició d’acostar-se a la víctima durant nou anys, segons l’escrit d’acusació.

El ‘youtuber’, que actualment viu a Irlanda, no ha dubtat a penjar un vídeo en què fa ús del seu característic i polèmic to de burla davant de les acusacions i ha negat tot els fets. De fet, no és la primera vegada que té problemes amb la justícia relacionats amb el seu comportament amb alguns dels seus fans. A més, dues de les seves exparelles l’han denunciat per violència de gènere i, si bé un dels casos va ser arxivat, l’altre segueix en instrucció.

En aquesta ocasió, la història dels fets pels quals ha sigut denunciat es remunta al 2015, quan el ‘youtuber’ tenia 22 anys i la presumpta víctima 13. Els dos van començar a parlar per Twitter fins que van passar a l’Skype, on l’acusat va començar a manifestar-li que ella li agradava i que entenia que hi havia "tensió sexual" entre ells. Quan ella li objectava que era menor d’edat, ell li manifestava que això era "una ximpleria", segons s’explica a l’informe. A més, el jove li hauria demanat que esborrés totes les converses perquè els pares no les veiessin. Posteriorment, Santomé li hauria proposat tenir relacions sexuals i demanat que li enviés una foto despullada, cosa a la qual la víctima s’hauria negat.

Però no va ser fins el gener del 2016 quan els dos es van conèixer personalment un dia que la presumpta víctima va assistir a una firma de llibres del ‘youtuber’. En aquell moment només van parlar, però ell li va demanar que a la nit s’escapés al seu hotel. La noia s'hi va negar un altre cop, però, tot i així, els dos van seguir parlant per WhatsApp fins que, poques setmanes després, van quedar a soles per anar al parc d'El Retiro. Allà l’acusat li va fer un petó, li va realitzar tocaments i li va tornar a demanar que mantinguessin relacions sexuals. Després d’aquests fets la parella no es va veure més, però a l’informe no s’aclareix què va passar ni si van seguir parlant.