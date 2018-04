Almodóvar i Raphael, fills adoptius de Madrid

El cineasta Pedro Almodóvar i el cantant Raphael han sigut nomenats aquest dimecres fills adoptius de Madrid per les seves extraordinàries trajectòries artístiques en una sessió plenària presidida per l'alcaldessa, Manuela Carmena, que ha considerat un honor per als madrilenys tenir com a veïns els condecorats. Acompanyats al saló de plens per personalitats del món de la cultura com Penélope Cruz, Elena Anaya, Alaska o Marisa Paredes, els dos artistes han agraït el reconeixement i han signat el llibre d'honor de l'Ajuntament madrileny.

540x306 Penélope Cruz en entrar a l'Ajuntament de Madrid / EFE Penélope Cruz en entrar a l'Ajuntament de Madrid / EFE

"Gràcies, Pedro, per no convertir-te en un cineasta francès i no anar-te'n a viure a Manhattan. Madrid es rendeix davant del teu talent i per això volem entregar-te aquest títol. Ens honora tenir entre els nostres veïns un personatge tan il·lustre", ha exalçat l'alcaldessa. "Tant jo com els meus personatges seguiran vivint aquí", ha assegurat el cineasta manxec, que es va mudar a Madrid per "sortir del poble" i "urbanitzar-se una mica", un moment del qual ja "han passat gairebé 50 anys".

El "somni fet realitat" de Raphael

Raphael ha recordat que va arribar a Madrid als 9 mesos d'edat i que desitjava des de feia "moltíssims anys" aquest reconeixement de la ciutat que li ha donat "totes les oportunitats de la seva carrera". "Una vegada més, comprovo que els somnis poden fer-se realitat. Avui s'ha fet real perquè jo soc fill adoptiu de Madrid. No negaré que tinc molta sort, que m'han premiat en nombrosos països en nombroses ocasions —ha reconegut el cantant—. Però aquest d'avui és un premi molt especial i molt desitjat per mi des de feia molt de temps", ha dit l'artista, que es defineix com a "andalús, espanyol, europeu i, ara, fill adoptiu de Madrid".

Títol compartit amb Tarradellas

"Si Raphael volia ser fill adoptiu, encara ho volíem més en aquest Ajuntament", ha recalcat Carmena, que ha afegit que les seves cançons "formen part de l'ADN cultural i sentimental de milions de persones de tot el món". Amb aquests dos nomenaments, ja són 22 les persones que han rebut aquesta distinció des del 1980. Entre elles, el rei Joan Carles, Adolfo Suárez, Josep Tarradellas, Camilo José Cela i Mario Vargas Llosa.