Als 50 (també) es lliga online

L’Oriol es va quedar viudo fa tres anys. Quan la seva dona va morir per culpa d’un càncer ell tenia 55 anys i va sentir que el món se li enfonsava sota els peus. Amb el pas dels mesos, l’ajuda dels fills, els nets i els amics li va permetre anar-se refent i construir una nova vida, però trobava a faltar la companyia d’una parella i per això va decidir apuntar-se a una aplicació per conèixer gent. “Em feia respecte i vergonya”, reconeix l’Oriol, que no vol donar el seu nom real i en prefereix un de fictici perquè no ha explicat aquesta història a alguns dels seus familiars i amics. “Però un cop hi vaig entrar i em vaig familiaritzar amb el funcionament, vaig veure que allà hi havia gent normal, com jo”.

Reconeix que li va costar trobar dones de la seva edat -“La gran majoria són joves”, explica-, però al final ha trobat el que buscava. L’aplicació li ha permès conèixer dones com ell, amb ganes de passar una bona estona, tot i que no sempre amb ganes d’una nova relació. Al final hi va trobar la seva companya actual, amb qui ha començat una relació fa uns mesos, i té ganes de seguir caminant amb ella i divertir-se sense la necessitat de plantejar-se més coses.

Lligar online

Segons un estudi del Pew Research Center, la gent de més de 50 anys, la generació coneguda com a baby boomers, cada vegada recorre més a aquestes webs i aplicacions per a mòbil fetes per conèixer gent nova i lligar. Concretament, segons les dades de l’estudi, entre els anys 2013 i 2015 es va duplicar el nombre de persones d’entre 55 i 64 anys registrades a les aplicacions de lligar online. El mateix informe destaca que en una enquesta recent feta als EUA el 12% dels enquestats d’entre 55 i 64 anys reconeixien que utilitzaven aquestes eines tecnològiques per lligar. En canvi, aquesta xifra cau fins a un 3% entre els més grans de 65 anys, una franja on encara hi ha cert recel cap a la tecnologia. L’informe reflecteix també que com més alt és el nivell educatiu de les persones més s’utilitzen aquestes eines, i com més alts els ingressos i els recursos econòmics també se’n fa més ús.

El sociòleg i professor de la UOC Francesc Núñez apunta que el fet que la gent de més de 50 anys també hagin començat a lligar online “no és gens estrany”. Assegura que “forma part de tot el boom de la comunicació i les tecnologies digitals; ens han inundat i les hem adoptat en la nostra vida quotidiana amb total normalitat”. Ell destaca que la gent de més de 50 anys “no són nadius digitals perquè no han nascut amb aquestes eines i al principi hi han sigut una mica reticents”. Tot i això les coses han canviat. “A poc a poc s’hi han anat introduint i fins i tot amb la qüestió de lligar han vist que té avantatges, i per això s’hi han sumat”.

Per la seva banda, la psicòloga Montserrat Ribot, autora del llibre Amor de verdad. Cómo encontrarlo y hacer que dure (Zenith), explica que molta gent de 50 anys i més “se senten joves”. “Si estan bé de salut poden estar en plena forma i és normal que, si et trobes sense parella, en busquis”, explica. El que passa, diu aquesta experta, és que “les maneres antigues de trobar parella, que eren molt vàlides quan aquesta generació era jove, ara ja no funcionen. I amb 50 anys hi ha poc temps: la gent treballa, té moltes coses a fer i per això les aplicacions són una bona alternativa. Hi ha molta gent apuntada i és una qüestió de probabilitats: com més gent, més possibilitat d’èxit”.

En la mateix línia, Núñez explica que aquestes aplicacions “estalvien un munt de passos a les persones que busquen parella”. Per a aquest sociòleg, “les relacions avui en dia són molt comercials, es busca la satisfacció i aquestes eines digitals et permeten fer una cerca com si fos un producte, molt acurada, perquè sigui fàcil tenir èxit”. Per això, diu, “les parelles que es coneixen per internet tenen més possibilitats de funcionar, perquè, un cop superada la barrera física, és una unió que neix d’una fórmula matemàtica per encaixar personalitats, és un producte guanyador”.

A més, aquest expert destaca que “seguint la manera tradicional de buscar parella poden passar mesos, o anys, fins que aconsegueixes trobar algú interessant. En canvi amb aquestes aplis demà mateix pots tenir una cita”. Amb aquest escenari, els majors de 50 anys s’han acabat sumant a aquesta tendència i apuntant-se a aquestes noves tecnologies.

Més divorcis a partir dels 50

Una dada rellevant i relacionada amb aquest fenomen és que a partir dels 50 anys és la franja d’edat on creixen més els divorcis a l’Estat, segons dades de l’Institut Nacional d’Estadística (INE), que parlen de més de 6 milions d’espanyols de més de 50 solters actualment. Aquest repunt dels divorcis es deu, segons explica Núñez, al que es coneix com a “divorci contingut” i que fa referència a gent que no s’ha divorciat abans “perquè les situacions vitals, com poden ser els fills, el pagament de les hipoteques o la dependència econòmica d’un dels cònjuges impedia la separació”. Un cop arribats als 50 anys, si aquestes situacions vitals estan solucionades, es pot tirar endavant amb la separació. “Per això hi ha aquest augment”, diu.

Per al sociòleg és important recordar també que “en la nostra societat ja hi ha una total acceptació del divorci, i això sumat a la sensació de tenir sempre una segona oportunitat, de poder trobar alguna cosa millor, empeny molta gent a fer el pas”. I aquí és on entren les aplicacions per conèixer gent nova que reforcen aquest missatge, tot i que a vegades de maneres irreals. “L’endemà d’haver-te divorciat ja pots estar en una cita amb una altra persona. Això et pot fer sentir que realment aquesta segona oportunitat és real, et pot donar ànims, però s’ha d’anar amb compte perquè no vol dir que automàticament trobis una nova parella”.

Per a Montserrat Ribot, “als 50 anys la gent se sent jove i físicament forta, pensen que tenen molta vida encara i ganes d’aprofitar-la, i per això els que han estat en una relació de parella insatisfactòria fan el pas, especialment quan tenen els fills emancipats”.

Explicar-ho o no?

Un dels tabús més difícils de superar, sobretot per a la gent més gran, és el d’explicar que s’han apuntat a aquestes aplicacions i webs per lligar. És el que li passa a l’Oriol, que reconeix que això no ho pot explicar a la seva mare, que és molt gran, o a alguns familiars “perquè no ho entendrien”. “Hi ha qui creu que en aquestes aplicacions només hi va gent desesperada”, reconeix. Per a Francesc Nuñez, aquest recel a l’hora d’explicar la veritat és “normal” i “molt humà” perquè, admet, “l’ideal de nosaltres mateixos encara té molt de pes”. “Una cosa és el que fem al dia a dia, com actuem amb la família, amics, companys de feina... i una altra és com un mateix es pensa i com creu que hauria de ser i actuar. Aquest ideal és molt important, i en el cas de l’amor encara el pensem en termes romàntics, cosa que topa amb la realitat i amb el fet d’utilitzar aplicacions”, diu. “Per això molta gent menteix”.

Tot i això, els dos experts apunten que amb el temps s’anirà normalitzant. De fet, entre els joves ja ha passat, i ara el més normal és estar apuntat a aquestes aplicacions, comentar els èxits i els fracassos i conèixer molta gent que s’ha conegut i ha començat la seva història d’amor amb una d’aquestes aplicacions. Per tant, diuen els experts, amb el pas del temps “també es normalitzarà per a la gent més gran”.

Una aplicació específica

Tot i que a la majoria de webs i aplicacions per lligar ja hi ha gent de més de 50 anys, a l’Estat ha arribat enguany una eina específica per a aquest públic que ja funciona en altres països com França, Alemanya, el Regne Unit o Suècia. Es tracta d’Ourtime.es, una web de cites pensada per a persones de més de 50 anys que tinguin ganes de conèixer alguna persona especial. S’hi pot accedir a través de l’ordinador, la tauleta o el telèfon mòbil, i l’objectiu és oferir la possibilitat de conèixer gent de manera fàcil. Per promocionar el llançament de la web a l’Estat, la companyia va fer servir com a ambaixadora de la marca Agatha Ruiz de la Prada, que ha lloat moltes vegades els seus serveis.

Però ¿és més difícil trobar parella als 50 que quan s’és més jove? Hi ha molta gent que creu que amb el pas del temps augmenten els recels i les manies i costa més. Per a la psicòloga Montserrat Ribot no és que sigui més difícil, sinó que “pesen les emocions passades i la por que et facin mal si ho has passat malament anteriorment”. Molta gent interpreta les reticències i els recels com a por al compromís, però la psicòloga ho nega. “En realitat és por que et fereixin o de tornar-te a equivocar”, destaca. Per tant, més enllà de com coneguem les persones, caldrà tenir en compte les experiències passades de cadascú perquè la història funcioni.

Sis anys de Tinder i una nova apli per lligar a Facebook

Una de cada quatre parelles formada després del 2005 als EUA s’ha creat per una trobada a internet, no només gràcies a les aplis de lligar sinó també gràcies a les xarxes socials, segons un estudi fet per la Universitat de Stanford. Tinder és una de les aplicacions per conèixer gent que té més èxit, i es calcula que és la responsable de més d’un milió i mig de cites a la setmana arreu del món. Aquesta setmana, precisament, s’ha celebrat el sisè aniversari d’aquesta aplicació, que ha revolucionat la manera que tenim de lligar. I precisament aquest divendres Facebook ha presentat Facebook Dating: una funció per trobar cites a través de l’aplicació. De moment es posarà a prova a Colòmbia, un dels països on la xarxa té més adeptes. El creador de la xarxa, Mark Zuckerberg, va explicar que aquesta nova aplicació està pensada per donar satisfacció als més de 200 milions de persones que es defineixen a Facebook com a solteres. A diferència de Tinder, Facebook Dating permetrà entrar al perfil dels usuaris, veure’n les fotos i iniciar una conversa sense necessitat que l’altra persona hi doni l’aprovació.