Ariana Grande i Pete Davidson trenquen la relació

No són els millors moments per a Ariana Grande i Pete Davidson. Després de cinc mesos de relació i d’haver-se compromès el passat mes de juny, la parella ha decidit seguir per camins diferents.

Segons publica el mitjà ‘TMZ’, que ha parlat amb fonts pròximes a la parella, la cantant i l’humorista encara s’estimen, però consideren que no és el moment adequat per continuar mantenint la relació.

Grande i Davidson havien començat a sortir poques setmanes després que la cantant trenqués la relació amb el raper Mac Miller, que va morir fa poc per una aparent sobredosi.