Els Beckham volen convertir el seu fill en un campió del tenis

El matrimoni format per David i Victoria Beckham està embarcat en una nova missió: convertir el seu fill Romeo en el "David Beckham del món del tenis". Per això, segons informa ‘The Daily Mail’, han fet construir una pista de tenis d’herba artificial a la mansió que tenen a Cotswolds, al sud-oest d’Anglaterra. Una obra per la qual haurien pagat 30.000 lliures i que ja estaria en la seva fase final.

Segons explica el rotatiu britànic, al principi la idea de l’exfutbolista i la dissenyadora era construir un camp de futbol. Una idea que van descartar en veure el gran interès del seu fill pel tenis. De fet, el noi, que ara té 16 anys, ja ha estat entrenat i assessorat per grans figures de l'esport, com Andy Murray i Grigor Dimitrov. Aquest últim ja va fer unes declaracions a la revista ‘Hello’ en què assegurava que Romeo és un gran fan del tenis i que té talent. "Si segueix pel mateix camí, arribarà lluny. S’hi dedica molt".