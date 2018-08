Beyoncé revela les complicacions que va tenir durant el seu últim part

La cantant nord-americana Beyoncé revela en l'edició de setembre de la revista 'Vogue' –que treu aquest mes el número més esperat de l'any– les complicacions que va patir durant l'embaràs i el part dels seus bessons, Rumi i Sir, als quals va donar a llum el juny del 2017. "Pesava 99 quilos el dia que vaig donar a llum el Rumi i el Sir. Estava inflada per la preeclàmpsia i m'havia passat "més d'un mes sense moure'm del llit", explica Beyoncé a la revista de moda, que ha fet públiques part de les seves declaracions de manera avançada.

"La meva salut i la dels meus fills estaven en perill i per això em van haver de fer una cesària d'urgència", ha afirmat l'artista, que va dir que va entrar en "mode supervivència" i que no es va adonar de tot el que havia viscut realment fins mesos després. La cantant també va lloar el seu marit, el raper i productor musical Jay Z, a qui va descriure com un "soldat" i un "suport molt important" en aquell moment. "Estic orgullosa d'haver estat testimoni de la seva fortalesa i evolució com a home, com a millor amic i com a pare", va reafirmar.

Després de la cesària, Beyoncé va assenyalar que va necessitar temps per curar-se i recuperar-se, i que va decidir acceptar les corbes que havia afegit al seu físic, ser "pacient" amb ella mateixa i "gaudir" del seu cos. "De moment, els meus braços, les meves espatlles, els meus pits i les meves cuixes són més grans. Tinc una petita panxa de mare, i no tinc cap pressa per deslliurar-me'n perquè crec que és molt real", afegeix l'artista.

540x653 Portada de l'edició de setembre de 'Vogue' protagonitzada per Beyoncé / INSTAGRAM Portada de l'edició de setembre de 'Vogue' protagonitzada per Beyoncé / INSTAGRAM

Les declaracions de Beyoncé es produeixen coincidint amb la seva aparició a la portada de l'edició de setembre de la revista 'Vogue', que té com a autor un fotògraf negre per primera vegada en la seva història, el jove Tyler Mitchell, de 23 anys. L'artista va afirmar que havia triat a Mitchell per a la sessió de fotos amb l'objectiu d'intentar diversificar el món de les arts.

"Fins que no hi hagi un mosaic de perspectives que vinguin de diferents ètnies darrere de la càmera, seguirem tenint una postura i un punt de vista estret del que és el món en realitat. Per això he volgut treballar amb aquest brillant fotògraf", relata. La cantant de Texas va opinar, a més, que si els que estan en posicions de poder continuen contractant gent que "té el mateix aspecte que ells, sona igual que ells i ve dels mateixos barris que ells" mai entendran realment altres experiències diferents de les seves.