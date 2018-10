Catherine Deneuve vendrà 300 vestits d’Yves Saint Laurent

La que va ser una de les muses i amigues del dissenyador Yves Saint Laurent ha decidit desprendre’s d’una part del seu vestuari. Concretament seran 300 lots de vestits de la firma francesa els que Catherine Deneuve vendrà al gener, segons ha anunciat la casa de subhastes Christie’s. L’actriu, de 75 anys, ha decidit desfer-se d’aquestes peces perquè ha de cedir la casa que té a la Normandia, al nord-est de França, on les tenia guardades, i ho fa amb "malenconia", segons el comunicat.

Gran part de la col·lecció que posarà a la venda són vestits dissenyats durant els anys 80 i 90, encara que també se’n trobaran de la dècada de 1960 i del 2000. Són uns dissenys que, tot i que no es va posar en cap de les seves pel·lícules, sí que va lluir en diferents cerimònies, com el Festival de Canes. D’altra banda, encara que no s’ha fet una estimació global de tota la col·lecció, alguns dels conjunts ronden entre els 1.000 i els 5.000 euros.

La meitat dels lots es posaran a la venda en una subhasta clàssica el 24 de gener i l’altra meitat es podran comprar en línia del 23 al 30 de gener. Tot i això, Christie’s té previst exposar tot el guarda-roba de l’actriu entre el 19 i el 24 de gener a les seves sales de París.