Chiara Ferragni i Fedez: la boda de l’any (a Instagram)

Ha sigut un casament narrat pràcticament en directe a les xarxes socials. La bloguera de moda Chiara Ferragni i el raper Fedez ja són marit i muller (01) i, fidels al seu estil, s’han encarregat que l’esdeveniment no passés desapercebut per a cap dels seus nombrosos seguidors, més de 20 milions en total: ella en té 14,2 milions a Instagram, i ell 6,3. N’han penjat fotos, vídeos, tuits i fins i tot n’han ofert un seguiment detallat a través del blog de la núvia, The blonde salad, que té centenars de milers de lectors i que li ha permès convertir-se, segons Forbes, en la principal influencer mundial en el camp de la moda.

El casament va tenir lloc ahir a la ciutat siciliana de Noto, una joia del barroc, però la moguda havia començat divendres, quan els convidats van arribar a l’illa a bord d’un avió d’Alitalia tunejat expressament per a l’ocasió: des de les ampolles d’aigua que es van servir a bord fins als reposacaps, tot portava el segell de #Ferragnez, el nom amb què la parella és coneguda.

Divendres a la nit es va celebrar la festa preboda, en la qual Ferragni va lluir un vestit joia de Prada fet a mida (02). I per a la cerimònia oficial d’ahir, amb uns 400 convidats, va demanar a Maria Grazia Chiuri, la directora creativa de Dior, que li dissenyés el vestit. El nuvi no va ser menys i va escollir un model de Versace.

Amb aquesta celebració de luxe, Ferragni, de 31 anys, i Fedez, de 28, van formalitzar una relació que va començar la tardor del 2016 i que, igual que el casament, no han intentat que passés desapercebuda. El maig de l’any passat Fedez va demanar matrimoni a Ferragni davant del públic d’un concert seu a Verona, i a l’octubre van fer saber als seus milions de seguidors que esperaven un fill. El nen, anomenat Leone, va néixer el 19 de març a Los Angeles i no va trigar ni un dia a convertir-se en una celebritat: la seva primera fotografia va aparèixer a Instagram hores després de néixer, i en 34 minuts ja tenia un milió de likes.