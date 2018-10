Cristiano Ronaldo obre un restaurant a Londres

L’exfutbolista del Reial Madrid continua buscant projectes amb segell ‘made in Spain’. En aquest cas, sumant-se a l’accionariat del Zela London, un restaurant acabat d’estrenar de la societat Mabel Capital, dirigida per Abel Matutes Jr., fill d’un ministre de José María Aznar, i Manuel Campos. El projecte, en què també participen Pau Gasol, Rafa Nadal i Enrique Iglesias, segueix la línia d’altres restaurants d’èxit de la companyia, com el Zela Ibiza, on la participació de les ‘celebrities’ és un dels reclams.

El Zela London, ubicat a l’Hotel ME London by Meliá, està dirigit pel xef Ricardo Sanz, que compta amb 4 estrelles Michelin i és el creador del concepte de cuina Meppon: una fusió de productes mediterranis amb tècniques japoneses. Pel que fa a la decoració, l’Studio Gronda, liderat per l’arquitecte i dissenyador Diego Ronda, s’ha inspirat amb referències indoxineses i la naturalesa.