David Bisbal anuncia compromís amb Rosanna Zanetti

Després de gairebé dos anys de relació, David Bisbal i la seva parella, l'actriu i model veneçolana Rosanna Zanetti, han anunciat que es casen. El cantant ha compartit la noticia a través d'Instagram, on ha penjat una foto d'ells dos en la qual apareixen somrients i on es pot veure l'anell de compromís que li ha regalat a Zanetti.

La imatge compartida pel cantant d'Almeria, de 38 anys, va acompanyada del text: "Li he fet la pregunta i... m'ha contestat que sí". L'exconcursant de la primera edició d''OT' no ha donat detalls de quan ni on serà el casament.

El passat mes d'abril ja van fer un pas més en la seva relació inscrivint-se com a parella de fet al registre de l'Ajuntament d'Ajalvir, Madrid.

Tant per a Bisbal com per a Zanetti, de 29 anys, serà el primer matrimoni. L'intèrpret d''Ave María' té una filla de 7 anys, Ella, nascuda de la seva relació amb Elena Tablada, de qui va ser parella entre el 2005 i el 2011. Anteriorment, Bisbal va estar unit a Chenoa, a qui va conèixer durant el seu pas per 'Operación Triunfo'. Anys després de la seva sonada ruptura, que va tenir lloc el 2005, la parella de cantants es va retrobar per participar en el concert homenatge al programa que els va donar la fama.