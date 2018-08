Delicades i precioses

Si ahir ens fixàvem en les 5 plantes del jardiner desastre, avui ja emprenem tot un repte: la cura de les orquídies! El cert és que cada vegada és més habitual tenir orquídies a casa, especialment les Phalaenopsis, molt populars perquè tenen un preu assequible i són fàcils de trobar. Però no ens hem d’enganyar, l’orquídia és una planta delicada i no sempre és fàcil que ens visquin gaire temps. Ara bé, amb una mica de cura tampoc no és cap missió impossible.

En condicions favorables la Phalaenopsis pot viure entre 3 i 7 anys i florir dos o tres cops l’any. La floració pot durar fins a dos o tres mesos i un cop totes les flors s’han pansit és recomanable fer una poda tallant la tija per sobre el tercer o quart nus, des d’on en començarà a brotar una altra.

Les orquídies no volen temperatures extremes ni corrents d’aire. Els agraden els llocs amb molta llum i humitat. Així doncs, molt de compte amb la calefacció a l’hivern. Pel que fa al reg, ha de ser suficient regar-les un cop per setmana a l’hivern, i augmentar la freqüència a la primavera i a l’estiu. La clau és impedir que la terra s’assequi completament, però tampoc no vol un excés d’aigua. Val més que en feu servir de mineral a temperatura ambient. No mulleu les fulles i, si feu servir uns testos especials per evacuar l’excés d’aigua, perfecte.

Recordeu també que necessiten un recipient transparent, que deixi passar la llum. Pel que fa al substrat, acostuma a ser molt pobre en nutrients, i per tant és bo per a la planta que se n’aportin a través d’un fertilitzant líquid específic per a orquídies. Si podeu, trieu un substrat amb torba i escorça de pi d’alta qualitat, que permet que les arrels de l’orquídia estiguin ben airejades.

És una planta que sol créixer recta i que no s’eixampla gaire, i per tant no cal trasplantar-la cada any (sempre que s’adobi bé). Ara, si veieu que les arrels es comencen a fer malbé, aleshores sí que caldrà que la trasplanteu i aprofiteu l’ocasió per sanejar les arrels i eliminar les que estiguin florides.