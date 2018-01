Dylan Farrow torna a acusar Woody Allen d’abús sexual

Dylan Farrow ha tornat a acusar el seu pare adoptiu, l’actor i director de cinema Woody Allen, d’haver-la agredit sexualment el 4 d’agost del 1992, quan ella tenia set anys. Farrow n’ha parlat per primer cop davant de les càmeres de televisió en una entrevista emesa aquest dijous al programa 'This morning', de la cadena nord-americana CBS.

La dona, que ara té 32 anys, s'ha reafirmat en la denúncia que havia fet el febrer del 2014, quan, en un article al diari 'The New York Times', va oferir públicament per primera vegada la seva versió d’uns fets que van arribar a ser investigats judicialment el 1993 però pels quals Allen mai no ha estat imputat.

En aquesta conversa, Farrow –filla adoptiva també de Mia Farrow, que estava en procés de divorciar-se d’Allen quan va esclatar el cas– assegura que, des que els fets van sortir a la llum, fa més de 20 anys, s’ha sentit “sistemàticament ignorada i desacreditada”, i acusa les personalitats de Hollywood que han treballat amb Allen o l’han seguit elogiant malgrat les seves reiterades denúncies de ser “còmplices” i “responsables d’haver perpetuat aquesta cultura de silenci” en la indústria del cinema, que des de fa uns mesos s’ha alçat en contra dels abusos sexuals en aquest sector.

Durant els últims dies, actrius com Natalie Portman, Rebecca Hall, Greta Gerwig o Mira Sorvino han mostrat el seu suport a Farrow, han assegurat que no treballaran més amb Allen i, en alguns casos, han anunciat que donaran al moviment Time’s Up tots els diners que van cobrar per la seva participació a l’últim film del director, 'A rainy day in New York' ['Un dia plujós a Nova York'].

L’actor Alec Baldwin, en canvi, s’ha posicionat al costat del cineasta, que en un comunicat enviat a la CBS insisteix en la seva innocència i acusa la família Farrow d’estar “utilitzant cínicament l’oportunitat que ofereix el moviment Time’s Up per repetir aquestes acusacions indignes” contra ell.