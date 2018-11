Emprenedores: la lluita per tirar endavant un projecte

Ajudar les dones a emprendre projectes nous. Tan simple i tan ambiciós alhora. Aquest és l’objectiu del programa GIRA Mujeres Coca-Cola, una iniciativa que neix amb el compromís de donar suport econòmic i empoderar cinc milions de dones fins al 2020. A Catalunya el programa va arribar l’any passat, quan l’associació Fòrum Dona Activa va fer la implementació del projecte aquí, al País Valencià, Mallorca i el País Basc. Un programa que casa molt bé amb els objectius de l’associació, que lluita per facilitar la incorporació de les dones al mercat laboral donant-los les eines perquè puguin emprendre i facilitar la seva autoocupació.

Les dones que participen al GIRA Mujeres han de tenir entre 23 i 60 anys, poden provenir tant d’entorns rurals com urbans i han de presentar un projecte personal per desenvolupar, sempre lligat al sector de l’alimentació i les begudes. La primera fase del programa consta de dues sessions presencials, seguides d’una formació en línia. Un cop desenvolupades les idees de negoci, es trien deu projectes, que durant sis mesos reben el suport i la mentoria d’una incubadora d’empreses emergents. Finalment, es premien tres projectes de negoci amb 3.000 euros cadascun per finançar la seva posada en marxa.

“És una bona eina per erradicar les desigualtats i bretxes de gènere en l’àmbit laboral”, explica Marta Pérez, responsable de la implementació del projecte de GIRA Mujeres a Catalunya. “L’emprenedoria és un àmbit en què les dones poden créixer i gestionar l’autonomia. Un fet que considerem fonamental, perquè permet una conciliació més bona amb la vida personal”, afegeix Pérez, que assegura que el programa, que l’edició passada va arribar a 4.530 participants a tot Espanya i es va impartir en 111 pobles i 78 ciutats, té molt bona acollida perquè es creen xarxes entre les dones que les ajuden a empoderar-se. Avui, Dia de la Dona Emprenedora, us expliquem tres històries de negocis en femení.

El sake del Mediterrani

Una de les participants de l’edició passada del GIRA Mujeres és Meritxell Jardí. Tot i que finalment no es va endur el premi per finançar el seu negoci, per a Marta Pérez és tot un exemple a seguir, perquè “representa tots els valors i la lluita per tirar endavant un projecte”. Una idea ambiciosa que, de moment, ha quedat aturada per falta de finançament: fer vinagre d’arròs ecològic al delta de l’Ebre. Però, de fet, Meritxell Jardí, de 36 anys i resident a l’Ampolla, ja fa temps que és una autèntica emprenedora. Fa tres anys va crear, juntament amb la seva parella, Humbert Conti, un negoci únic: Kensho Sake. Es tracta d’un sake fet al delta de l’Ebre. A més, també s’ha convertit en la primera empresa que fa el koji japonès a Europa. Tot va començar perquè la família de la Meritxell sempre havia estat estretament vinculada al conreu de l’arròs al delta de l’Ebre. Seguint els mateixos passos, ella va estudiar enginyeria agrònoma i va treballar durant un temps en una empresa d’aigües de la zona. Un dia, sopant amb l’Humbert en un restaurant japonès de Barcelona, van provar un sake tan bo que els va canviar la vida. “En veure que el sake fred estava fet amb arròs ens va venir la idea”, explica Jardí.

Aleshores, la seva parella va viatjar al Japó per fer un curs d’elaboració de sake i, més tard, tots dos van anar a Califòrnia, que té molta producció d’aquesta beguda perquè és un lloc de molta immigració japonesa. Un cop van descobrir tots els secrets de l’elaboració del sake fred, van tornar al delta de l’Ebre i van obrir el negoci Kensho Sake. A més del sake, també fan miso ecològic i de quilòmetre zero. “Cada cop més restaurants estan marinant amb el nostre sake i rebem molts visitants que venen a veure la masia on fem tot el procés d’elaboració”, s’enorgulleix Jardí. Del seu pas per GIRA Mujeres lamenta no haver pogut rebre el finançament final, però es queda amb la part més positiva de l’experiència: “Reunir dones d’àmbits rurals que tenen projectes molt interessants. És una porta a conèixer-les, ara estic en contacte amb 250 dones i amb algunes fins i tot estem fent projectes conjunts”.

Retirs davant del mar

Maica Turró és una de les participants de la nova edició del programa, on ha arribat amb un projecte molt personal i familiar en el sector de l’hostaleria: el Moorea Rest. Una idea molt vinculada a la seva història personal. Fa uns anys, es va cansar de treballar en el món de la moda i va decidir recuperar la casa familiar que havia quedat abandonada arran del divorci dels seus pares. Una casa situada a primera línia de mar i amb un jardí de mil metres quadrats a la població de Malgrat de Mar.

Al principi, aquesta mataronina de 29 anys va començar a arreglar la casa a poc a poc juntament amb la seva parella. D’entrada no tenia cap altre objectiu que no fos mantenir la casa en les millors condicions possibles. Va ser després quan, juntament amb la seva mare, va decidir obrir Moorea Rest, una casa d’hostes on també es fessin retirs espirituals, classes de ioga o pilates, activitats com cuina saludable i xerrades sobre el benestar. “La idea és que la gent vingui aquí a gaudir d’un espai que, tot i no ser luxós, té una ubicació privilegiada ideal per desconnectar i relaxar-se”, explica Turró, que aquest estiu ja va començar a llogar les tres habitacions d’hostes de la casa.

Ara, durant el programa GIRA Mujeres, la Maica vol aprendre més sobre com seguir tirant endavant el projecte i com potenciar-lo a través de les xarxes socials. “Una cosa és que tu creguis en el projecte, i una de molt diferent és exposar-ho davant dels altres. Ara veig que t’ajuden a agafar més idees, i això encara et fa creure més en el negoci”, afirma.

Un tramvia molt dolç

A Eva Graells sempre li ha agradat molt el món de la creperia. De fet, durant uns anys va tenir un establiment de Farggi i ja té una mica d’experiència en el sector. Des de fa un any i mig és propietària de la Cafeteria Colón, situada a l’estació de tren de Mataró. Aquesta emprenedora de 44 anys no només està intentant innovar en els seus plats, oferint tapes creatives i torrades gurmet, com les de sobrassada amb formatge de cabra i ceba caramel·litzada, sinó que també vol afegir un reclam d’allò més original a la seva terrassa.

La idea consisteix en un tramvia amb rodes que s’obriria a l’hora de berenar i faria la funció de creperia. “Així m’asseguro de tenir sempre plenes les deu taules de la terrassa”, comenta Graells, que acaba d’iniciar la seva participació a la part inicial del programa GIRA Mujeres, que creu que l’ajudarà a tenir més idees i a aprendre a promocionar el negoci a través d’internet. L’Eva assegura que ja està fent tots els tràmits per aconseguir el tramvia que omplirà de creps l’estació.