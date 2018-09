Actrius de Hollywood se sumen al moviment 'Per què no vaig denunciar'

Diverses actrius de primera línia, com Cara Delevingne, Mira Sorvino, Ashley Judd o Patricia Arquette, s’han sumat aquests últims dies al moviment #WhyIDidntReport ("Per què no ho vaig denunciar"). Un 'hashtag' hereu del ja popular #MeToo i que té com a objectiu, com bé diu el nom, explicar per quins motius les víctimes d’agressions sexuals no van denunciar el cas en el seu moment. "Em sentia avergonyida del que va passar i no volia arruïnar públicament la vida d’algú, tot i que [ell] m’hagués arruïnat la meva", confessa Cara Delevigne als seus més de 10 milions de seguidors sobre la seva trobada amb Harvey Weinstein.

L’actriu Mira Sorvino també ha explicat el seu cas a través del perfil personal de Twitter: "No ho vaig denunciar perquè la primera vegada que ho vaig fer, per una agressió sexual seriosa quan era adolescent, no va passar res, i més tard vaig creure que no era prou important per fer-hi res. Estava equivocada", explica la guanyadora d’un Oscar.

La iniciativa d’aquest nou 'hashtag' ha sorgit després que Donald Trump no retirés la candidatura al Tribunal Suprem del jutge Brett Kavanaugh, acusat d’abusar sexualment de quatre dones a la Universitat de Yale, amb el pretext que són denúncies que ja no tenen credibilitat perquè han passat més de 30 anys dels fets.