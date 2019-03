Ioga en pantalla

“De vegades, pels meus horaris, m’agrada practicar ioga a la una de la matinada, i a aquesta hora, òbviament, no hi ha estudis oberts que n’ofereixin”. Aquest és un dels motius pels quals Eira Scheper, una periodista de 25anys resident a Barcelona, fa ioga a través de les pantalles. “Vaig començar fa quatre anys amb vídeos a YouTube, perquè, a més, trobava que les classes eren massa cares”, explica. Des de llavors s’ha tret un títol que li permet fer classes, tot i que només ho fa de manera esporàdica, i segueix practicant a través de vídeos de YouTube i a la plataforma de pagament Alo Moves. Aquestes últimes setmanes també s’ha unit al repte que ha llançat la professora Irene Alda a través de la web We Love You Academy, que promou l’alimentació i un estil de vida saludables. És un curs de 21 dies que ofereix 6 classes de ioga. “És el meu primer curs online i em fa molta il·lusió”, confessa la Irene, que fins ara es donava a conèixer a través del perfil a Instagram @livinglavidayoga.

Des de Sabadell, Maria Pérez explica que s’ha enganxat al ioga gràcies a YouTube. “No em perdo ni una de les classes de la Xuan Lan”, reconeix. Aquesta professora francesa d’origen vietnamita i establerta a Barcelona és un dels referents del ioga a la xarxa en castellà, amb més de 230.000 seguidors al seu canal de YouTube, Xuan Lan Yoga, on ofereix tot el seu contingut de manera gratuïta i en classes de diferents durades. A més, s’ha fet molt coneguda després del seu pas per la segona edició del programa Operación Triunfo, en el qual feia d’instructora de ioga dels participants. “És una pràctica d’alta qualitat a cost zero”, apunta la Maria com un altre dels avantatges de fer ioga a través de les xarxes.

Guanyen els pros

A part del preu i de la llibertat horària, la Maria també apunta com a avantatge de la pràctica a través de vídeos “la possibilitat de seguir la classe al teu ritme”. “Si hi ha algun moviment que et costa o que no enganxes a la primera, simplement tires enrere el vídeo”, diu, un avantatge que també reconeix la Irene, que, com a professora, creu que ha de ser “molt més precisa a l’hora d’explicar les postures”.

En aquest sentit, tant ella com la Xuan creuen que l’únic inconvenient de la pràctica a través dels vídeos és la impossibilitat de corregir les postures als alumnes. “Pots agafar mals hàbits si no tens plena consciència de la teva pràctica i col·locació del cos”, explica la Xuan. Per això recomana assistir a tallers de ioga de tant en tant: “Duren més que les classes i hi ha més temps per treballar postures i moviments que en una hora resulta difícil”, afegeix.

De fet, això és el que va fer l’Eira quan va tenir dominada la pràctica: “Em vaig apuntar a un gimnàs per comprovar que feia bé les postures, però em vaig adonar que en funció del professor em corregien més o menys”, explica. Per això, al final, ha optat per assistir a tallers de professors que realment li interessen. “El ioga a través d’internet també et dona accés a una gran diversitat de professors d’arreu del món”, considera la Maria. “Jo tinc molts seguidors de fora, fins i tot de la Patagònia -apunta la Xuan-. La globalització també ha arribat al ioga. La gent que no viu a un nucli urbà també pot accedir a aquest tipus de pràctica”. I l’Eira destaca: “Si a tu t’agrada més un instructor de Bali que el que ofereix classes al costat de casa, hi tens accés. És la màgia d’internet”.

De la pantalla a la realitat

Els professors de la xarxa més seguits a escala mundial ofereixen les seves pràctiques principalment a través de canals de YouTube o plataformes de pagament especialitzades en ioga. Però, de tant en tant, fan tallers presencials en diferents llocs del món, uns esdeveniments als quals tots els seguidors volen assistir com si fossin estrelles de rock. “Hi ha una professora d’Israel [Talia Sutra] que m’agrada molt i acostuma a venir dos cops l’any a Barcelona a fer tallers presencials que intento no perdre’m”, explica l’Eira.

“Jo he anat sempre que he pogut a les free yoga masterclasses que fa la Xuan a Barcelona”, diu la Maria. Són uns esdeveniments que va crear la reconeguda professora amb dues instructores més el 2012 amb l’objectiu d’oferir la pràctica del ioga de manera gratuïta i multitudinària, i des d’aleshores s’ha fet cada any a Barcelona i a Madrid. “El ioga és per a tothom i està més que demostrat que ajuda a viure millor. Si així, i amb els vídeos, puc arribar a més gent, em satisfà enormement aportar alguna cosa als altres. Podria vendre les classes, però difondre el contingut de manera gratuïta i fer que arribi al màxim de gent és part del meu karma ”, considera la Xuan. “I no és cap boom -apunta la professora-. Mentre la nostra vida segueixi en moviment i acceleració necessitarem ajuda per frenar, i el ioga és ideal”. També assegura que el ioga ha arribat per quedar-se, cosa amb la qual coincideix la Irene, que afegeix: “Com a més gent s’arribi, més gent s’hi aficionarà, sobretot els joves”. Justament ella va començar a Instagram, la xarxa més seguida per adolescents.