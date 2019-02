Isabel Gemio: “Catalunya és un exemple de solidaritat”

A partir d’ara, els clients que vagin a algun dels establiments de la cadena BCN Urban Hotels podran dormir en una “habitació solidària”. Es tracta del nou acord benèfic que ha pres la cadena hotelera per aportar el 5% de la seva facturació anual a la Fundació Isabel Gemio, dedicada a les malalties minoritàries. “Estem especialitzats en la filosofia del happiness i de cuidar a les persones, i no hi ha res que ens faci més feliços que col·laborar amb aquesta fundació”, va assegurar Elena Batista, directora corporativa de la cadena, durant la presentació, dimecres.

Per la seva banda, la periodista Isabel Gemio no va desaprofitar l’ocasió per recordar l’objectiu de la seva fundació, que té dos pilars principals: “Recaptar diners i obtenir més visibilitat”. Tot a través d’una fundació “molt humil”, però que vetlla per “impulsar la investigació científica”. Un camp per al qual la periodista assegura que és molt difícil aconseguir donacions benèfiques. “La salut és un gran negoci, però les malalties minoritàries, que en realitat no són tan minoritàries, no són negoci, i és molt necessari col·laborar en la seva investigació”, lamentava Gemio. En aquest sentit, va confessar tenir “enveja sana” de La Marató de TV3, que cada any aconsegueix captar grans quantitats de donatius. “Catalunya és un gran exemple de solidaritat”, va dir la periodista, que va afirmar: “La generositat ens fa feliços”.

L’octubre passat Gemio va publicar el llibre Mi hijo, mi maestro (La Esfera de los Libros), en què explica en primera persona la vida del seu fill Gustavo i la seva lluita contra la distròfia muscular. “Ell és el buda que cada dia em demostra el significat del present, la veritable dimensió de les coses que importen i de l’amor”, va confessar Gemio en el seu moment. La malaltia minoritària que pateix el seu fill va fer que el 2008 la periodista decidís crear la seva pròpia fundació per accelerar la investigació de les distròfies musculars, altres malalties neuromusculars i malalties rares. “Ens pot passar a qualsevol de nosaltres”, concloïa Gemio.