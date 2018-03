Jennifer Lopez també va patir assetjament sexual

La llista d’actrius que denuncien haver patit situacions d’abús i assetjament sexual no deixa de créixer. L’última que ha explicat el seu cas ha sigut Jennifer Lopez , que en una entrevista concedida a Harper’s Bazaar ha recordat un episodi fosc del principi de la seva carrera. “No he patit abusos de la mateixa manera que altres dones. Però un director em va demanar que em tragués la samarreta i ensenyés els pits”, explica la cantant i actriu, que assegura que no va arribar a fer-ho, tot i saber que posava en risc una possible feina.

“Quan m’hi vaig negar, estava aterrida. Recordo que em bategava el cor i vaig pensar: «Què estic fent ? Aquest home m’està contractant!» Era una de les meves primeres pel·lícules”, relata la protagonista de Giro al infierno. Lopez confessa que en aquesta ocasió va tenir sort i va saber reaccionar, tot i que podria haver passat tot el contrari. “Crec que, al final, la noia del Bronx que porto dins va dir: «No, no ho faré»”, explica.

A més de l’estrella del pop, actrius com Uma Thurman, Angelina Jolie, Reese Witherspoon o Jennifer Lawrence han explicat durant els últims mesos com la discriminació i l’assetjament sexual són pràctiques habituals en la indústria de Hollywood.