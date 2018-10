Kilian Jornet i Emelie Forsberg seran pares

Pujats dalt de la muntanya i amb expressió divertida. Així han anunciat Kilian Jornet i Emelie Forsberg que seran pares aquest hivern. " Arriben moments emocionants", expressa la corredora sueca en un breu missatge al seu Instagram.

En els últims anys Kilian Jornet, de 30 anys, ha estat abocat en el projecte Summits of My Life, que va culminar amb la seva doble ascensió a l’Everest. Per la seva banda, la sueca Emelie Forsberg, de 31 anys, va batre dos rècords de temps l'estiu passat en l’ascens i descens del Mont Blanc i el Mont Rosa als Alps.

Des del 2016 la parella està instal·lada al fiord de Romsdal, a Noruega, des d’on es dedica professionalment al món del ‘trail running’ i l’esquí de muntanya. Forsberg també codirigeix una petita granja d’aliments ecològics.