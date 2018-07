Llum (i ombres) a les plantes

El substrat que triem i un reg adequat són elements imprescindibles perquè el nostre hort, jardí o plantes es mantinguin en un bon estat de salut. Però cal afegir-hi un element més: la llum, un element imprescindible per a la vida de les plantes, ja que els permet processar els nutrients del sòl i convertir-los en el seu aliment. Cal tenir present, però, que no totes les llums són iguals i que cada planta necessita una quantitat i un tipus de llum diferent.

En primer lloc cal recordar que la millor aliada és la llum natural, per això hem de procurar que totes les plantes tinguin accés a la llum natural durant unes hores al dia, fins i tot les d’interior. És molt important, però, tenir clar que garantir aquest accés a la llum natural no vol dir que hàgim de deixar les plantes exposades a ple sol, ja que, en algunes varietats, podria malmetre-les o, fins i tot, matar-les.

El consell Trieu una ubicació que garanteixi un mínim de 6 hores diàries de llum solar i que estigui tan protegida del vent com sigui possible

La llum varia en funció de l’època de l’any, el moment del dia i la ubicació, i això cal tenir-ho present. Si les plantes reben menys llum de la que necessiten tendeixen a florir poc i es dificulta el seu desenvolupament. A més, les fulles es tornen grogues i cauen de seguida. Un excés de llum, en canvi, provoca que a les fulles hi apareguin taques marronoses i es puguin assecar. Cal procurar que la llum arribi de manera regular a totes les parts de la planta i per això és convenient girar-les periòdicament.

En el cas dels horts, cal diferenciar entre les plantes d’ombra i les de sol. La majoria d’hortalisses són de sol i no s’adapten bé a l’ombra. Per exemple, l’enciam, si creix amb ombra, serà petit i s’espigarà massa d’hora, i els tomàquets faran fulles molt amples i verdes però poc fruit. Així doncs, l’hort necessita llum per créixer, de manera que, com més llum tinguem, més possibilitats de producció. Si heu posat contenidors de cultiu recordeu que hauran d’estar ben orientats cap al sol per facilitar que tinguin més incidència de llum.