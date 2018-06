Loles León haurà de pagar 65.000 euros per una multa d'Hisenda

260x366 Loles León / BARCELONA Loles León / BARCELONA

Loles León haurà de pagar una multa de 64.953 euros després de perdre un judici contra Hisenda, amb qui mantenia un plet judicial després que li fessin una inspecció que comprenia els anys 2008, 2009 i 2010. Segons diversos mitjans, l'actriu va facturar aquests tres exercicis a través de Loleon, SL i no com a persona física, cosa que l'Agència Tributària no va considerar vàlida, ja que l'actriu va pagar en impostos només un 24% en comptes del 48% que li hauria pertocat a Madrid. Tot i que l'actriu va vendre un apartament que tenia per pagar el deute –de 187.000 euros–, estava pendent de la resolució judicial per evitar el pagament de la multa, a la qual finalment també haurà de fer front.