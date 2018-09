La London Fashion Week s'acomiada de les pells d'animals

Les pells d'animals no desfilaran per la passarel·la de la London Fashion Week, que comença la setmana que ve. Segons va informar divendres el Consell Britànic de la Moda, aquesta decisió s'ha pres després de fer un sondeig de les actituds dels principals dissenyadors que hi presenten les seves col·leccions.

Els resultats del sondeig, expliquen des de l'organisme, apunten a "un canvi cultural basat en els ideals i les eleccions de les firmes de disseny, les marques internacionals i els sentiments dels consumidors". Al febrer, la setmana de la moda de Londres va haver d'enfrontar-se a manifestacions de grups de defensa dels animals que van cridar eslògans com ara "Tenen sang a les mans" i "Avergonyiu-vos, London Fashion Week".

L'anunci de divendres té lloc després que la vigília la marca de luxe britànica Burberry fes pública la seva decisió de deixar d'utilitzar pells naturals i angora en les seves peces. "Ben fet pels dissenyadors que desfilen a la London Fashion Week per passar de les pells aquesta temporada", ha escrit a Twitter l'entitat animalista People for the Ethical Treatment of Animals (PETA), que també va celebrar la decisió de Burberry, presa després de l'arribada a la firma del dissenyador italià Riccardo Tisci.

BREAKING VICTORY! 👏 After over a decade of campaigning by PETA around the world, @Burberry is banning fur and angora.



Burberry’s decision is a sign of the times – no animal deserves to be caged and electrocuted or bludgeoned to death for their fur. https://t.co/pl3AlRIEEm pic.twitter.com/yCzEDHbnvK